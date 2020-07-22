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22 Tem 2020 - 15:34- Ekonomi G: 22 Tem 2020 - 15:37

İzocam, dijital yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor

Son dönemde dijital yatırımlara ağırlık veren İzocam’ın kurumsal web sitesi, yapılan her işin ve sunulan her ürünün arkasında İzocam’ın olduğu mesajını taşıyan “Arkasında İzocam var” mottosu ile uyumlu söylem ve görsellerle yenilendi
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İzocam, 2019 sonunda yaptığı yatırımlarıyla SAP programını bu yılın başında devreye aldı ve “Dijital İK” platformu ile çalışanlardaki değişimleri ve yıl boyunca yapmış oldukları çalışmaları değerlendirebilecekleri profesyonel bir ortam oluşturdu. Bu iki ana projenin yanında EBA, online ihale portalı gibi sistemleri iş süreçlerini daha iyi takip etmek adına hayata geçirdi.

YATIRIMLAR SÜRÜYOR

Yalıtım sektörünün önde gelen firması İzocam, gelişen teknolojiyle birlikte, iş yapış biçimlerinde çağın gerektirdiği değişimi gerçekleştirmek amacıyla dijitalleşme yatırımlarını sürdürüyor. Son olarakwww.izocam.com.tr adresindeki web sitesini “Arkasında İzocam var” mottosunu yansıtacak şekilde, mobil uyumlu ve kullanıcı odaklı yenileyen İzocam, web sitesine pek çok da yeni içerik ekledi. Mart ayında www.tekiz.com.tr adresindeki İzocam Tekiz web sitesini de yenileyen, bu yılın başında SAP uygulamasına geçen ve geçtiğimiz yıl İK alanında yeni dijital uygulamaları devreye alan İzocam dijitalleşme ve yenilenme yolunda önemli birçok adım attı.

“HER ÜRÜNÜN ARKASINDAYIZ”

İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, gerçekleştirilen bu yatırımların dijitalleşme alanında bugüne kadar yapılan çalışmaların devamı olduğunu belirterek şunları söyledi: "Günümüzde değişim artık sürekli bir ihtiyaç ve bu değişim dünyasında gücümüzü korumak, sürekli değişen koşullar karşısında hızla reaksiyon verebilmek, hızla uyum sağlayabilmek kısacası daha çevik hareket edebilmek her zamankinden daha çok önem kazandı. Bu nedenle geçen yılın ikinci yarısı ve bu yılın ilk yarısı dijital yatırımlara odaklandık. Yaptığımız her işin ve sunduğumuz her ürünün arkasındayız. ‘Arkasında İzocam var’ mottosuyla ifade ettiğimiz bu yaklaşımımızı yenilenen web sitelerimize de yansıttık.” Dijital dönüşüm ile İzocam, iş süreçlerinin verimliliğini, kalitesini ve güvenilirliğini artırmayı, erişilebilirliği ve farklı sistemler arası veri alışverişini geliştirmeyi, müşteri memnuniyetini arttırmayı, operasyon maliyetlerini azaltmayı ve iş sürekliliğinin sağlanmasını hedefliyor.

22 Tem 2020 - 15:34 - Ekonomi

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