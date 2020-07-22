İzmit Forum Anatolia'da Silverline imzası

Silverline, ürün tasarımı ve teknolojisinde yarattığı farklar dışında hizmette de kaliteli ve esnek çözümler üreterek konut pazarında payını yükseltmeye devam ediyor. Emlak Konut ve Kiptaş’ın onaylı tedarikçisi olan marka, Türkiye’nin dört bir yanında büyük şehirlerde konut proje pazarında yerini sağlamlaştırdı. Pandemi süresince durgun bir seyir izlense de özellikle yeni konut kampanyasıyla büyümenin hızla devam edeceği konut sektörü tetiklediği 170 sektörü de büyütmeyi sürdürüyor. Zeray İnşaat tarafından Kartepe’de yükselen Forum Anatolia mimarisi ve şıklığıyla öne çıkan 563 dairesinde de Silverline’nin tasarımlarıyla fark yaratan ocak, fırın, davlumbaz ve bulaşık makineleri kullanılacak. Marka ayrıca bu süreçte Sur Yapı Antalya, Kiler GYO İstanbul, Pera İnşaat Antalya, Gamoğlu Erzurum, Yüksekdağ İstanbul ve Bekir Samut Antalya projeleri 2020’de Silverline teknolojisini tercih eden konut projeleri oldu.

YAKLAŞIK 40 BİN ÜRÜN…

Silverline Ankastre Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Laçin ‘ Proje pazarına girdiğimiz yıldan bu yana birçok önemli projede tercih edilen marka olduk. Bu başarıda satış sonrası hizmetlerimiz, tüketici odaklı yaklaşımımız ve proje yatırımcılarına sunduğumuz eksiksiz hizmet ve avantajların büyük etkisi oldu. İnşaat sektörünün ekonomi üzerindeki lokomotif etkisi ve genç ülke nüfusu ile birlikte kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle proje pazarı büyümeye devam edecektir. Özellikle nitelikli konutlara ilginin artması ile Anadolu şehirlerinde konut üretiminde farklılıklar oluşmaya başladı. Daha lüks, yaşama konfor katan projelere ilgi artıyor. Anadolu şehirlerinde pazar bu yaklaşımla henüz yeni ivme kazanmaya başladı. Yerelde güçlü iş ortaklarımız ve markaya olan güven ile iddialı bir büyüme hedefliyoruz. Ekonominin durma noktasına geldiği pandemi sürecinde 10 projede yaklaşık 9,341 dairede 40 bin ürünle sektörde başarılı bir süreç geçirdik’ dedi.