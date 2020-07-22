Panasonıc’e güven belgesi

Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) belirlediği enfeksiyon önleme ve kontrol kılavuzunda belirlenen şartları eksiksiz bir şekilde yerine getiren Panasonic Life Solutions Türkiye, hiçbir uygunsuzluk görülmeden ve ek süre almadan denetimi başarı ile tamamlayarak TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni almaya hak kazandı. Panasonic Life Solutions Türkiye İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişimden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Mutlu Kutlu “Salgının ortaya çıktığı ilk günlerden itibaren dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri yakından takip ederek, çalışanlarımızın sağlık ve güvenliği için tesislerimizde birçok tedbiri hayata geçirmiş bulunuyoruz” dedi