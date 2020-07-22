Beyaz eşya satışları haziranda % 14 arttı

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu Başkanı Can Dinçer, “Haziran ayına bakıldığında iç satış hacmi geçen senenin aynı ayına göre yüzde 14 artarak 816 bin adete çıktı, Ocak-haziran döneminde ise geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 4 büyüyerek 3.6 milyon adete çıktı. İhracatta ise haziran ayında, geçen seneki haziranın güçlü ihracat rakamını yakaladık. Açıkçası bundan da umutlanıyorum” dedi.