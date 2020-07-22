Akar’a tüm partilerden kutlama

TBMM Genel Kurul açılışı öncesinde TBMM Başkanvekilini ziyaret eden AKP Milletvekili Cemil Yaman, Akar’a hayırlı olsun ve başarı dileklerinde bulundu. Dilekleri için teşekkür eden Akar, Mecliste milletvekilleri arasında eşit ve adil bir şekilde yönetim sergileyeceğini söyledi.
KÜRSÜDEN TEBRİKLERİ KABUL ETTİ
Gündem dışı konuşmalar sonrası milletvekillerine 1’er dakika söz veren TBMM Başkanvekili Haydar Akar, ilk oturumu olması nedeni ile teamül gereği 15 milletvekiline söz verilirken 30 milletvekiline söz hakkı tanıdı.
MİLLETVEKİLLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ
Genel kurulda söz alan milletvekilleri ilk olarak Başkanvekili Haydar Akar’a yeni görevinde başarı dileklerinde bulundu. Meclisteki tecrübesi nedeni ile tüm parti milletvekilleri tarafından bilinen ve takdir edilen Akar da milletvekillerine dilekleri için teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.