Akar’a tüm partilerden kutlama

TBMM Genel Kurul açılışı öncesinde TBMM Başkanvekilini ziyaret eden AKP Milletvekili Cemil Yaman, Akar’a hayırlı olsun ve başarı dileklerinde bulundu. Dilekleri için teşekkür eden Akar, Mecliste milletvekilleri arasında eşit ve adil bir şekilde yönetim sergileyeceğini söyledi.

KÜRSÜDEN TEBRİKLERİ KABUL ETTİ

Gündem dışı konuşmalar sonrası milletvekillerine 1’er dakika söz veren TBMM Başkanvekili Haydar Akar, ilk oturumu olması nedeni ile teamül gereği 15 milletvekiline söz verilirken 30 milletvekiline söz hakkı tanıdı.

MİLLETVEKİLLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Genel kurulda söz alan milletvekilleri ilk olarak Başkanvekili Haydar Akar’a yeni görevinde başarı dileklerinde bulundu. Meclisteki tecrübesi nedeni ile tüm parti milletvekilleri tarafından bilinen ve takdir edilen Akar da milletvekillerine dilekleri için teşekkür etti.