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22 Tem 2020 - 16:06- Gündem G: 22 Tem 2020 - 16:08

“Huzurlu ve başarılı bir görev yapacağız”

Vali Seddar Yavuz, ilimizde ilk kez başkanlığını yaptığı İl Pandemi Kurulu 5’inci Toplantısı’nda, salgınla mücadelede kurum ve kuruluşlarla huzurlu ve başarılı bir şekilde çalışma gerçekleştireceklerini ifade etti
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Vali Seddar Yavuz’un başkanlığında İl Pandemi Kurulu 5’inci Toplantısı Akçakoca Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Yavuz’un yanı sıra, Deniz Eğitim - Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Vali Yardımcıları Dursun Balaban ve Ali Ada,  kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü VeysalTipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, daire müdür ve yetkilileri, KOTO Başkanı Necmi Bulut, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, oda başkanları ile pandemi kurulu üyeleri katıldı.

“BAŞARILI BİR GÖREV YAPACAĞIZ”

Vali Seddar Yavuz, “Özellikle ilimizin bilim, sanayi, teknoloji üssü olması dolayısıyla ve bu tür salgınlarla mücadelede ekonomik durumun çok kıymetli ve önemli olduğundan da hareketle üretimimizi sürekli hale getirmek ve ihracatımızı artan oranlarla devam ettirmek bakımından alacağımız tedbirler fevkalade önemlidir. Özellikle kurumsal kapasitesi yüksek ve bilimsel kuruluşları Türkiye’de hatırı sayılır bir yere sahip bir şehirde çalışmanın da ayrı bir onur olduğunu da düşünerek siz değerli bilim insanlarının ve kamu çalışanlarının katkılarıyla huzurlu ve başarılı bir görev yapacağımızın altını çizmek istiyorum” diyerek kurul üyelerine teşekkür etti.

KURUL ÜYELERİ ÖNERİLERİNİ SUNDU

Ardından İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, Covid-19 salgınıyla alakalı ülkemizde ve ilimizde de yapılan yoğun çalışmalar olduğunu belirterek, Kocaeli’nin son durumu hakkında Pandemi Kurulu’na sunum yaptı. Ardından söz alan kurul üyeleri Vali Yavuz’a yeni görevinin hayırlı olması dileklerinde bulunarak, Covid-19 ile ilgili yapılan çalışmaların ne aşamada olduğu, salgınla mücadelede önümüzdeki dönemde yapılması gereken çalışmalar ve alınması muhtemel olan tedbirler konusunda KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile diğer üyeler görüş ve önerilerini sundular.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Vali Seddar Yavuz, özellikle salgın sürecinde üstün gayretler göstererek görev yapan sağlık çalışanları başta olmak üzere, Büyükşehir ve diğer belediye başkanlarına, kaymakamlara, güvenlik güçlerine, 65 yaş üstü vatandaşlardan gelen 280 bin talebi yerine getiren Sosyal Vefa Grupları’nda görev yapan kamu görevlileri ile gönüllülere ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

22 Tem 2020 - 16:06 - Gündem

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