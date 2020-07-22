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22 Tem 2020 - 16:07- Siyaset G: 22 Tem 2020 - 16:08

“İstanbul Sözleşmesi’nin feshi değil, uygulanması konuşulmalı”

Muğla’da eski erkek arkadaşı tarafından katledilen Pınar Gültekin ile ilgili açıklamalarda bulunan İYİ Parti İl Kadın Politikaları Başkan Yardımcısı Pelin Dönge, “Türkiye’nin ‘ilk imzacı devlet’ olarak imzaladığı İstanbul Sözleşmesi’nin feshi değil, kadın cinayetlerinin durdurulması gündeme alınmalıdır” dedi

Pınar Gül Tarhan
Pınar Gül Tarhan Tüm Haberleri
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İYİ Parti İl Kadın Politikaları Başkan Yardımcısı Pelin Dönge, önceki gün Muğla’da eski erkek arkadaşı tarafından katledildiği öğrenilen 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin ve cinayete kurban giden tüm kadınlar için yazılı basın açıklaması yayınladı. Dönge, İstanbul Sözleşmesi’nin feshinin değil, kadın cinayetlerinin durdurulmasının gündemde olması gerektiğinin altını çizdi.

“KADIN CİNAYETLERİ SİYASİDİR”

İYİ Partili Dönge, “27 yaşındaki Pınar, eski erkek arkadaşının barışma isteğini reddettiği için öldürüldü. Cansız bedeni yakıldı, beton döküldü ve bir varil içinde toprağa gömülmüş halde bulundu. Bize bir kadının yasını tutmak, öldürülmesine isyan etmek düştü. Bu ülkede kadınları koruyamıyoruz. Kadın cinayetleri siyasidir. Çünkü ülkemizde kadının, meclisten 2 saatte çıkartılan bir yasa kadar hükmü kalmamıştır. Bugün gözümüzü bir kadın cinayeti ile açmışken mecliste tartışılacak konu maalesef ‘sosyal medya’ olacak” dedi.

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ UYGULANMALIDIR”

“Her gün ölüm tehdidi alan kadınlar yasalarla korunmalı ve yaşamalı” diyen Dönge, “Çünkü biz ‘evet’ diyebildiğimiz kadar ‘hayır’ da diyebilmek istiyoruz. Hayatın her alanında mücadele eden kadınlar olarak hiçbir hakkımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Öldürülen kadınların fotoğraflarının yanına artık yenilerinin eklenmesini istemiyoruz. Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadele amacıyla Türkiye’nin ‘ilk imzacı devlet’ olarak imzaladığı İstanbul Sözleşmesi’nin feshi değil, kadın cinayetlerinin durdurulması gündeme alınmalıdır. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanun hayata geçirilmelidir” ifadelerini kullandı.

“TARTIŞMAYA AÇILMASINI KABUL ETMİYORUZ”

Son olarak Dönge, “Yaşam hakkımızın güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi’nin tartışmaya açılmasını kabul etmiyoruz. İstanbul Sözleşmesi’ni tartışmaya açmak, şiddetin önünü açmaktır. Genç yaşta kadın cinayetine kurban giden Pınar Gültekin'e Allah'tan rahmet ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Dileğimiz kadın cinayetlerinin son bulduğu, kadın haklarının yasalarla güvence altına alındığı huzurlu, mutlu bir Türkiye’de yaşamak” şeklinde açıklamalarda bulundu.

22 Tem 2020 - 16:07 - Siyaset

Muhabir Pınar Gül Tarhan

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