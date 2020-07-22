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22 Tem 2020 - 16:07- Siyaset G: 22 Tem 2020 - 16:09

SP’li Aksu: Arazilerimiz, imar rantına kurban edilmiştir

Aylık divan toplantısında konuşan SP Çayırova İlçe Başkanı Yusuf Aksu, “İlçemizin en önemli kazanımları olan araziler, geçmiş yönetimler marifetiyle hukuksuz yollarla üzülerek ifade ediyorum ki imar rantına kurban edilmiştir” dedi
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Saadet Partisi Çayırova İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Yusuf Aksu’nun başkanlığında aylık ilçe divan toplantısında bir araya geldi. Koronavirüs önlemleri kapsamında internet üzerinden divan toplantılarını gerçekleştiren SP, haziran ayı ilçe divan toplantısını parti binasında gerçekleştirdi. Divan toplantısında konuşan İlçe Başkanı Yusuf Aksu, yerel yönetimlere değinerek “İsterdik ki Çayırovailçemizi yönetenlerin başarılarını sadece sözlerde değil uygulamalarda da görelim” diyerek eleştirilerde bulundu.

“KRONİK SORUNLAR DEVAM EDİYOR”

Aksu, “Son 15 yıldır ilçemizi kesintisiz iktidar partisi yönetiyor. Bugün geldiğimiz noktada ilçemizin kronik sorunları ulaşımdan altyapıya, imardan ekonomik sorunlara kadar birçok konu çözüme muhtaç beklemektedir. İktidar partisinin önceki yöneticileri tarafından sergilenen baştan savma ve rantçı yaklaşım çözüm yerine sorun yumağı haline geldi ve halen çözüm bekliyor” dedi.

“İMARDA ADALET OLMALI”

İmarda adaletsizliğin olduğunu ifade eden Aksu, “İlçemizin en önemli kazanımları olan araziler, sosyal donatı alanları, hastane ve sağlık hizmet yerleşke alanları, dini ve belediye hizmet binaları vb. alanlar geçmiş yönetimler marifetiyle hukuksuz yollarla üzülerek ifade ediyorum ki imar rantına kurban edilmiştir. Kimisine söz gelimi kırk dereden su getirtilirken, bir kısım kişilere makul kolaylıklar seferber edilebiliyor. İmar konusunda ve diğer tüm hizmet konularında herkese adil ve eşit uygulama gösterilmeli” şeklinde konuştu.

22 Tem 2020 - 16:07 - Siyaset

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