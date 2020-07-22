YRP’li Bayazıt’ın ilk ataması Şehitler Mahallesi’ne

Yeniden Refah Partisi Gölcük İlçe Teşkilatı önceki akşam İlçe Başkanı Mustafa Bayazıt başkanlığında bir araya geldi. Daha önce Yazlık ve Ulaşlı Mahalle temsilciliklerine atama yapan ilçe teşkilatı, Mustafa Bayazıt başkanlığında ilk mahalle temsilciliği atamasını Şehitler Mahallesi’ne yaptı. Şehitler Mahalle Temsilciliği’ne Ayhan Kandemir’i atayan Başkan Bayazıt, atama belgesini Kandemir’e takdim etti. Bayazıt, “En kısa sürede tüm mahallelerin ataması gerçekleşmiş olacak. Yarın seçim olacakmış gibi hazırlıklı olmalıyız” dedi.
AYHAN KANDEMİR KİMDİR?
1960 Ordu doğumlu olan Ayhan Kandemir aslen Trabzonlu ve işçi emeklisidir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.