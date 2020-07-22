Milletvekili Şeker, Başiskele’de çalışmaları inceledi

Başiskele’de yapılan çalışmaları Belediye Başkanı Yasin Özlü ile birlikte yerinde inceleyen AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker’e AKP Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral eşlik etti. İlk olarak Yaylacık Mahallesi’ndeki üst yapı ve asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen heyete Başkan Özlü çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Daha sonra Vezirçiftliği Mahallesi’nin vizyonunu değiştirecek bir proje olan Vezir Parkı’na geçen İlyas Şeker, buradaki çalışmalar hakkında da bilgi aldı.