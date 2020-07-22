Söğüt, Varank ile Körfez’i konuştu

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Ankara’da yaptığı ziyaretler kapsamında AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı bakanlıkta ziyaret etti. Karşılıklı görüş alışverişte bulunulan ziyarette, Körfez’de hayata geçirilecek yatırımlar konuşuldu.

YATIRIMLAR KONUŞULDU

Başkan Şener Söğüt, “Milletvekilimiz İlyas Şeker ile Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’ı ziyaret ettik. Kendisiyle Körfez’in gelişen sanayisini ve yatırımlarımızı istişare ettik” ifadelerini kullandı. Başkan Şener Söğüt ziyaret sonrasında da kendisine hediye takdiminde bulundu.