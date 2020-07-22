Söğüt, Varank ile Körfez’i konuştu

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Ankara’da yaptığı ziyaretler kapsamında AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı bakanlıkta ziyaret etti. Karşılıklı görüş alışverişte bulunulan ziyarette, Körfez’de hayata geçirilecek yatırımlar konuşuldu.
YATIRIMLAR KONUŞULDU
Başkan Şener Söğüt, “Milletvekilimiz İlyas Şeker ile Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’ı ziyaret ettik. Kendisiyle Körfez’in gelişen sanayisini ve yatırımlarımızı istişare ettik” ifadelerini kullandı. Başkan Şener Söğüt ziyaret sonrasında da kendisine hediye takdiminde bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.