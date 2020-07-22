Ağadere Caddesi güzel oldu

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Ağadere Caddesi’nde esnafları ziyaret etti, yol üzerinde gördüğü vatandaşlarla da sohbet etti. Gün boyuca ziyaretlerde bulunan Başkan Şener Söğüt, esnafla sohbetinde hem onların taleplerini dinledi hem de ilçe genelinde yapılacak projelerle ilgili olarak bilgi verdi. Özellikle merkezi konumda olan Ağadere Caddesi ve viyadük altında aydınlatma konusunda adım atacaklarını belirten Başkan Söğüt, “Yenileceğiz, ışıl ışıl olacak” dedi.

PRESTİJ CADDELER

Prestij cadde projeleri ile Körfez’in caddelerini daha modern hale getirmeyi planladıklarını ve bu doğrultuda da çalışmalara başladıklarını belirten Başkan Şener Söğüt, “İlk yılımızda hayata geçireceğimiz projelerin altıklarını oluşturduk, mevcut devam eden projeleri de tamamladık. Hayata geçireceğimiz projelere de esnafımızın, STK’ların ve vatandaşlarımızın görüşlerini alarak yön veriyoruz” dedi.

DESTEĞE HAZIRIZ

“Daha güzel bir Körfez için” yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirten Başkan Şener Söğüt, “Tüm esnaflarımız bizim için çok önemli. Daima sizlerin yanındayız. Onların daima yanındayız. Esnafımızın kalkınması demek ülke ekonomimizin ayakta durması demektir. Belediye olarak her zaman elimizden gelen destek ve katkıyı sunmaya hazırız" dedi.