Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
22 Tem 2020 - 16:18- Gündem G: 22 Tem 2020 - 16:21

Dilovası Çerkeşli’de bilgilendirme yapıldı

Dilovası İlçe Sağlık Müdürlüğü sağlık çalışanları maske, sosyal mesafe, el dezenfeksiyonu konularında halka bilgilendirmelerde bulundu
mask

Dilovası İlçe Sağlık Müdürlüğü sağlık çalışanları tarafından stant kurularak "Maske - Sosyal Mesafe - El Dezenfeksiyonu" konularında halka yönelik bilgilendirme çalışmalarına devam ediliyor. Çerkeşli Köyü'nde kurulan pazarda hem pazarcıların satış yaparken nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda hem de alışverişe gelen halkın alışveriş sırasında nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda gerekli bilgilendirme yapılıyor.

22 Tem 2020 - 16:18 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Dilovası Çerkeşli’de bilgilendirme yapıldı mask
Dilovası Çerkeşli’de bilgilendirme yapıldı
Ağadere Caddesi güzel oldu mask
Ağadere Caddesi güzel oldu
Söğüt, Varank ile Körfez’i konuştu mask
Söğüt, Varank ile Körfez’i konuştu
Milletvekili Şeker, Başiskele’de çalışmaları inceledi mask
Milletvekili Şeker, Başiskele’de çalışmaları inceledi
“Huzurlu ve başarılı bir görev yapacağız” mask
“Huzurlu ve başarılı bir görev yapacağız”
Akar’a tüm partilerden kutlama mask
Akar’a tüm partilerden kutlama
Anket Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulansın mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Aile Bakanlığı açıkladı: Milyonlarca hane yardıma muhtaç mask
Aile Bakanlığı açıkladı: Milyonlarca hane yardıma muhtaç
İki gelinine cinsel saldırıda bulunan kayınpedere 54 yıl hapis mask
İki gelinine cinsel saldırıda bulunan kayınpedere 54 yıl hapis
D-100 trafiğe kapatılıyor! mask
D-100 trafiğe kapatılıyor!
Prometeon işçisi son yolcuğuna uğurlandı mask
Prometeon işçisi son yolcuğuna uğurlandı
Yürüyen merdivenlerin çalışmama nedeni belli oldu mask
Yürüyen merdivenlerin çalışmama nedeni belli oldu
İzmit Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine bayram müjdesi mask
İzmit Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine bayram müjdesi

GALERİ

Kurban Bayramı alışverişi caddelerde yoğunluk oluşturdu mask
Kurban Bayramı alışverişi caddelerde yoğunluk oluşturdu
Takı takmak isteyenlerin yeni gözdesi yarım gram altın mask
Takı takmak isteyenlerin yeni gözdesi yarım gram altın
Alev alev yanan evden yaşlı çifti itfaiye ekipleri kurtardı mask
Alev alev yanan evden yaşlı çifti itfaiye ekipleri kurtardı
Engin Öztonga: Kocaelisporsuz bir Kocaeli düşünülemez! mask
Engin Öztonga: Kocaelisporsuz bir Kocaeli düşünülemez!
Trafik yoğunlaşınca cebindeki düdüğü çıkarıp trafik polisliğine soyundu mask
Trafik yoğunlaşınca cebindeki düdüğü çıkarıp trafik polisliğine soyundu
Kaza yapmamak için karşı şeride geçti! Halk otobüsüne çarptı mask
Kaza yapmamak için karşı şeride geçti! Halk otobüsüne çarptı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL