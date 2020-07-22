Dilovası Çerkeşli’de bilgilendirme yapıldı

Dilovası İlçe Sağlık Müdürlüğü sağlık çalışanları tarafından stant kurularak "Maske - Sosyal Mesafe - El Dezenfeksiyonu" konularında halka yönelik bilgilendirme çalışmalarına devam ediliyor. Çerkeşli Köyü'nde kurulan pazarda hem pazarcıların satış yaparken nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda hem de alışverişe gelen halkın alışveriş sırasında nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda gerekli bilgilendirme yapılıyor.