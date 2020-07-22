Cengiz Sarıbay YDK’ya aday

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) gözler hafta sonu yapılacak olan kurultaya çevrildi. CHP’nin Ankara’da gerçekleştireceği büyük kurultaya sayılı günler kala parti içerisinde hareketli günler yaşanıyor. İlimizin en başarılı avukatlarından tanınmış sevilen isim Av. Cengiz Sarıbay, CHP'nin 25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 37. Olağan Büyük Kurultayı'nda Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) adaylığını açıkladı.

PARTİME KENDİ MESLEĞİMLE İLGİLİ TEKNİK ANLAMDA DAHA FAZLA DESTEK VERMEK İÇİN

Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu hafta sonu yapılacak olan 37. Olağan Büyük Kurultayı'nda Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) aday olduğunu açıklayan Sarıbay, “İktidar yolunda partime kendi mesleğimle ilgili teknik anlamda daha fazla destek vermek için, kurultay delegelerimiz de uygun görürse YDK'ya aday oldum” ifadelerini kullandı.

CENGİZ SARIBAY KİMDİR?

Cengiz Sarıbay, 1952 yılında Hatay’ın Hassa kazasında dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Hatay’da okuyan Cengiz Sarıbay, lise öğrenimini ise İzmit Lisesi’nde tamamladı. Sarıbay, 1973 yılında ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Sarıbay, 1974 yılında ise İzmit’te avukatlık yapmaya başladı. Sarıbay, 1975 yılında ise CHP’ye üye olarak resmen siyaset hayatına atılmış oldu. Cengiz Sarıbay, 1984-1989 yılları arasında İzmit Belediyesi meclis üyeliği, 1987 yılında SHP İl Başkanlığı, yine 1989-1991 yılları arasında İzmit Belediyesi meclis üyeliği görevlerini üstlendi. Sarıbay, 2009 yılında atamayla göreve geldiği CHP İl Başkanlığını 2020 yılına kadar seçilmiş başkan olarak devam etti.