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22 Tem 2020 - 16:38- Ekonomi G: 22 Tem 2020 - 16:47

Bakan Varank, BETA Kimya Kampüsü’nün temelini attı

Dilovası’nda, 315 milyon lira yatırım bedeliyle 500 kişiye istihdam sağlayacak yapıştırıcı ve tutkal üretim tesisinin temelini atan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bugüne kadar hep ithal ettiğimiz yapıştırıcı ürünler ilk defa ülkemizde üretilmeye başlanacak ve 120 milyon dolarlık bir ithalatın önüne geçilecek” dedi
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Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM) BETA Kimya Kampüsü’nün temel atma töreni düzenlendi. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, BETA Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, GEBKİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı ile iş insanları katıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise telekonferans sistemiyle törene katılım sağladı.

“500 KİŞİYE İSTİHDAM İMKANI”

Törende kürsüye çıkarak konuşma yapan Bakan Mustafa Varank, "315 milyon liralık yatırımla hayat bulacak bu kampüs, 500 vatandaşımıza daha yeni istihdam imkânları oluşturacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle Bakanlığa geldiğimiz ilk günden itibaren Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi vizyonunu ortaya koyduk. Attığımız her adımda bu vizyonu daha ileriye taşıyacak, yeni politikalar geliştirmenin derdindeyiz. Yerlileşmeyi teşvik eden, firmalarımızı yeniliğe yönlendiren bir yaklaşımı reel sektöre hâkim kılmaya çalışıyoruz” dedi.

“ÇIĞIR AÇICI BİR İŞİ HAYATA GEÇİRİYORUZ”

Devamında Bakan Varank, “Son iki yıllık dönemde, sanayinin farklı sektörlerinde birçok ilki ekonomiye kazandırdık. Hafta sonu Türkiye’nin Otomobili’nin fabrikasının temellerini attık. Sene başından bu yana, dünyada bu alanda herhangi başka bir fabrikanın temeli atılmadı. Biz, salgın koşullarına, küresel bazda yatırımlar kısılmasına rağmen, çığır açıcı bir işi hayata geçiriyoruz. TOGG’la birlikte, sektörde yeniliği ve geleceği bugünden şekillendirme iddiamızı ortaya koyduk” şeklinde konuştu.

“DEV İTHALATIN ÖNÜNE GEÇİLECEK”

Bakan Varank bugüne kadar ithal edilen ürünlerin ülkemizde üretileceğini belirterek, "Bugüne kadar hep ithal ettiğimiz, poli-üretan reaktif hotmelt yapıştırıcı ürünler ve farklı türevleri, ilk defa ülkemizde üretilmeye başlayacak. Böylece ambalaj, otomotiv, mobilya, inşaat, savunma ve havacılık sanayinin önemli bir girdisi yurt içinden temin edilmiş olacak. Orta vadede 120 milyon dolarlık bir ithalatın önüne geçilecek. Yurt içi ihtiyaçlar karşılandıktan sonra, elbette ihracat potansiyeli de değerlendirilecek. Bu fabrika seri üretime geçtiğinde ülkemizin en modern üretim tesislerinden birisi olacak" diye konuştu.

“SANAYİDE YENİ BİR ÇAĞIN KAPISI AÇILACAK”

Bakan Varank, "Maalesef biz bu sektörde dış ticaret açığı veriyoruz. Sadece geçen sene 22 milyar dolarlık açık verdik. Biz de buradan hareketle, sektörün gelişimini destekleyecek politikalara hız kazandırıyoruz. Kimya alanındaki yatırımları bölgesel, öncelikli, stratejik ve proje bazlı teşvikler kapsamında destekliyoruz. Biz ayrıca, sektör özelinde 3 devasa endüstri bölgesi ilan ettik. Ceyhan Petrokimya, SOCAR ve Toros Özel Endüstri Bölgeleri tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde ülkemiz sanayisinde yeni bir çağın kapısı açılacak" dedi.

“258 KOBİ’YE 72 MİLYON TL DESTEK”

Kimya sektörünü daha üst basamaklara taşınacağını ifade eden Bakan Varank, "Katma değeri yüksek 22 proje belirledik, bu projeler için 2.1 milyar liralık bir yatırım öngörülüyor. Yılın ikinci yarısındaysa, içinde kimya sektörünün de bulunduğu diğer öncelikli alanlarda yeni çağrılara çıkacağız. İşte bugün temelini attığımız bu fabrika da hiç kuşkusuz sektöre yeni ve farklı bir soluk getirecek. Geçen sene KOSGEB aracılığıyla ‘İmalat Sanayinde Dijitalleşme’ çağrısına çıktık. Programa beklentilerimizin çok üzerinde bir talep geldi. Çağrı kapsamında 258 KOBİ’ye 72 milyon lira dijitalleşme desteği sağladık” ifadelerini kullandı.

“PANDEMİYE RAĞMEN ÜRETİM DURMADI”

Pandemi sürecini de değerlendiren Bakan Varank, “Pandemiye rağmen ülkemizde üretim durmadı. Zorlu geçen nisan ayının ardından, mayıs-temmuz döneminde piyasalardan güzel haberler geldi. Mayıs ayında sanayi üretimi, nisana göre yüzde 17,4 arttı. Sadece haziran ayında, bin 421 yeni sanayi işletmesi kuruldu. Yılın ilk yarısında OSB’lerimizde 606 üretim tesisi faaliyete geçti. Haziranda 859 yatırım teşvik belgesi düzenleyerek teşvik tarihimizdeki aylık belge rekorunu kırdık. Bu yatırımlar tamamlandığında 129 binin üzerinde vatandaşımıza yeni iş imkânları doğacak” şeklinde konuştu.

BAKAN PEKCAN TELEKONFERANSLA KATILDI

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise telekonferans sistemiyle temel atma törenine katıldı. Bakan Pekcan, "Türkiye pandemiden sonra da diğer ülkelerden ayrışarak sanayi kapasitesi, beşeri sermayesi ve dinamizmiyle yoluna devam edecek" dedi. Ardından tesisin temeli atıldı. 50 bin metrekare üzerine kurulu tesis, 35 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak, Ortadoğu ve Doğu Avrupa’nın en büyük yapıştırıcı ve tutkal üretim tesisi yıllık 150 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak. Yeni tesis 500 kişiye istihdam sağlayacak. Tesisin gelecek yıl eylül ayında üretime başlaması planlanıyor.

22 Tem 2020 - 16:38 - Ekonomi

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