GEBKİM MTAL 140 yeni öğrencisini bekliyor

Türkiye’nin en iyi mesleki eğitim veren okulu olma hedefiyle çalışmalarına son sürat devam eden GEBKİM MTAL’nin, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı’nı değerlendirmek amacıyla bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya; Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Şeref Yüksel Bölükbaşoğlu, GEBKİM Eğitim, Araştırma ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, Yönetim Kurulu Üyeleri Zümran Aracı, M. İmer Özer, Eralp Erdem, Sebahattin Işık, Hakan Özhuy, Barış Pakiş ve Cem Yelten, GEBKİM Vakfı Müdürü Burak Sarıcı, GEBKİM MTAL Okul Müdürü Hakan Çelik, öğretmen ve öğrencileri katıldı. Pandemiye rağmen eğitim kalitesinden ödün vermeyen okul bu yıl da LGS’ye giren öğrenciler tarafından yakın markaja alındı.

60’I LGS PUANI, 80’İ YEREL YERLEŞTİRME

Dilovası’nda yer alan GEBKİM MTAL, “Kimyamızda Eğitim Var” sloganıyla 2019 – 2020 Eğitim-Öğretim Yılı’nda ilaç, kozmetik, temizlik ürünleri, plastik, ambalaj gibi birçok farklı alt sektöre sahip olan kimya sektöründe çalışmak isteyen gençlere kapılarını açtı. Proje okul olarak geçen yıl ilk kez LGS puanıyla 120 öğrenci aldı. Ayrıca Dilovası’nda ikamet eden 68 öğrenci de yerel yerleştirme ile GEBKİM MTAL öğrencileri arasına katıldı. GEBKİM MTAL, yeni dönemde 60’ı LGS puanı, 80’i yerel yerleştirme ile olmak üzere 140 öğrenci alacak.

“TOPLAM 298 ÖĞRENCİMİZ MEVCUT”

Toplantıda bir sunum yapan GEBKİM MTAL Okul Müdürü Hakan Çelik, pandemiye rağmen son derece verimli bir eğitim öğretim yılı geçirdiklerini belirterek, “Geçen yıl öğrencilerin ve velilerin yoğun ilgisi ile karşılaştık. 2019 LGS puanlarına göre yüzde 7 ile yüzde 35 yüzdelik dilimdeki öğrencilerin tercihi olan okulumuz, Kocaeli genelinde en yüksek yüzdelik dilimle öğrenci alan dördüncü okul oldu. Şu an okulumuzda 10., 11. ve 12 sınıfa geçen 155’i kız 143’ü erkek olmak üzere toplam 298 öğrencimiz bulunuyor. Bu yıl 140 yeni öğrenci daha ailemize katılacak. Endüstriyel Otomasyon sınıfımızı da bu yıl açıyoruz” şeklinde konuştu.

“HEDEFİMİZ NEGATİF ALGIYI YIKMAK”

GEBKİM MTAL’i kimya sanayinin nitelikli iş gücü sorununa çözüm getirmek için eğitim hayatına kazandırdıklarını belirten GEBKİM Eğitim, Araştırma ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, “Gençlerimize güveniyoruz, onlar her duruma uyum sağlayacak güçteler. Kimya sanayinin merkezlerinden Kocaeli’de eğitim veren okulumuz nitelikli mesleki eğitim yanında öğrencilerimizin topluma faydalı birer birey olmalarını sağlayacak sosyal ve kültürel aktivitelerle de farklılaşıyor. Meslek Liseleri ile ilgili negatif algıyı yıkmak, entelektüel olarak da kendini yeterli hisseden bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“EĞİTİM TAKVİMİNİ AKSATMADINIZ”

Yönetim Kurulu Başkanı Aracı, “Bu yıl tüm dünya pandeminin etkisinde zor bir süreçten geçti. Böyle bir süreçte dahi öğrencilerimizin eğitimini yakından takip eden, eğitim takvimini aksatmayan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Tabii derslerini sıkı takip edip başarıyı yakalayan öğrencilerimizi de takdir etmek lazım. Güçlü eğitim altyapımız, deneyimli yönetici ve öğretmen kadromuz, sosyal imkânlarımız ve laboratuvarlarımız, staj ve burs olanaklarımız ile 2020 – 2021 Eğitim ve Öğretim yılına başlayacağız. Bu noktada GEBKİM Vakfımıza ve GEBKİM MTAL’e desteklerini esirgemeyen GEBKİM OSB firmalarına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.