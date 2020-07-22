Kartepe’deki hayvan yetiştiricileri mağdur!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi tarafından Kartepe’ye yapılmaya başlanan ‘Kent Meydanı’ projesinin bölgede hayvancılıkla uğraşan vatandaşı iddiaya göre mağdur etti. Gazetemize ulaşan bir vatandaş Sarımeşe Mahallesi’nde yetiştirdiği hayvanlarının belediye tarafından Kurban Bayramı’ndan sonra başka bir alana taşıması gerektiği tebligatı aldığını, taşımaması durumunda ise ceza kesileceğini dile getirdi. Taşıyacak başka yeri olmadığını söyleyen okurumuz, bu durumun bölgede bulunan yaklaşık 10-15 kişi için geçerli olduğunu, Kartepe’deki başka bölgelerde hayvan yetiştiricilerine bölge bir tebligat gitmediğini belirterek yetkililerden bu karardan vazgeçmelerini istedi.