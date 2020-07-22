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22 Tem 2020 - 19:32- Gündem G: 22 Tem 2020 - 19:33

“Bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz kalmadı“

Kocaeli Kadın Platformu, Pınar Gültekin’in katledilmesiyle ilgili bugün basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, “Bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz kalmadığı için buradayız. İstanbul Sözleşmesini uygulayın demek için buradayız” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
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Kocaeli Kadın Platformu bugün Belediye İş Hanı önünde 27 yaşında katledilen Pınar Gültekin için basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya platform üyelerinin yanı sıra EMEP İl Başkanı Arzu Erkan, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya ve il yöneticileri ile çok sayıda STK katıldı.

CİNAYETLER POLİTİK”

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Pınar Gültekin ‘hayır’ dediği bir erkek tarafından işkenceyle öldürüldü. Pınar maalesef ilk değil, ama son olması için biz kadınlar dün nasıl sokakları doldurduysak bugün de Türkiye’nin dört bir yanında sokakları dolduruyoruz. Çünkü erkek şiddetinin münferit olmadığını biliyoruz; çünkü kadın cinayetlerinin politik olduğunu biliyoruz. Pandemi günlerinde aldığı ilk kararlardan biri 6284 sayılı kanunu askıya almak olan iktidar, kadın cinayetlerinin sorumlusudur/failidir.

GÜÇ KAZANIYOR”

İstanbul Sözleşmesi’ni hedef gösteren, uygulamayan, kaldırmaya çalışan bu iktidar yaşadığımız her türlü erkek şiddetinin sorumlusudur/failidir. Erkek şiddetini önleyen ve kadınları koruyan yasal düzenlemeler tartışmaya açıldıkça Pınar’ı katleden eski sevgilisi gibi biz kadınlara karşı, bedenlerimize ve yaşamlarımıza karşı gösterilen bu cüret güç kazanıyor. İktidar yıllardır gerektiği gibi uygulanması için mücadele ettiğimiz İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmayı tartıştıkça kayıp bedenlerimiz bulunamıyor, bizi öldürenler bulunamıyor ya da bize şiddet uygulanmayan bir gün bulunamıyor. İstanbul Sözleşmesi uygulansaydı bugün hayatta olacak olan Pınar ve daha yüzlerce kadın için gerçek adalet İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmasıyla gelecek, biliyoruz.

TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI”

İstanbul Sözleşmesi diyor ki, bir kadın karakola gelip şiddete maruz kaldığını söylediyse, onu şiddet failinin yanına geri göndermeyin, kaldığı sığınma evinin adresini şiddet failine vermeyin, yeterli sayıda güvenli sığınma evleri, tecavüz kriz merkezleri açın diyor. İstanbul Sözleşmesi diyor ki, kovuşturma sürecini etkin yürütün. Öyleyse soruyoruz, bu maddelerden hangisi İstanbul Sözleşmesi’ni kaldırmak için gerekçe olabilir? Hiçbiri. İstanbul Sözleşmesini kaldırmaya çalışmak, uygulamamak biz kadınların hayatlarını ellerinden alıyor. Bugün Pınar için ve katledilen bütün kadınlar için buradayız. Bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz kalmadığı için buradayız. İstanbul Sözleşmesini uygulayın demek için buradayız. İstanbul Sözleşmesi bizim yaşam güvencemizdir, mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz.

22 Tem 2020 - 19:32 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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