Kandıra yolunda feci kaza: 4 ölü 1 yaralı

Alınan bilgiye göre olay İzmit-Kandıra yolu üzeri Sarıcalar Köyü Aytemiz petrol önünde meydana geldi. Otomobil ile kamyon çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve 1 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ile jandarma ekibi sevk edildi.