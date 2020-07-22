Ölü sayısı 5'e yükseldi

Alınan bilgiye göre, D-605 karayolundan İzmit yönüne seyir halinde olan 34 BSM 420 plakalı otomobil, Kocabayramlar Sapağı mevkisinde Kandıra istikametine giden İzmit Belediyesine ait 34 VZ 6212 plakalı çim taşıyan kamyonla çarpıştı.

Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde otomobilde bulunan Tuğba Kılıç, aynı aileden çocuk Göktuğ Barhan, anne Duygu Barhan, ve Baba Serkan Barhan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazada yaralanan Berra Kılıç, Reşit Barhan, Necla Barhan ambulansa Kandıra M.Kazım Dinç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçta sıkışan kişilerin cenazeleri ekiplerin müdahalesi sonucu çıkartılarak jandarma ekiplerince cenaze nakil aracına taşındı. Kazada ağır yaralanan Berra Kılıç ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kaza nedeniyle olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı ve jandarma ekipleri detaylı incelemelerde bulundu. Kaza nedeniyle olay yerinde trafik her iki yönde de kontrollü olarak veriliyor.