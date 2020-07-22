Sağlık çalışanları sokağa indi!

Kocaeli Devlet Hastanesi Yönetimi, İzmit Kaymakamlığı ve İzmit İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinesinde bugün mesai bitiminin ardından farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, Kocaeli Devlet Hastanesi Başhekimi Adem Çakır, İzmit İlçe Sağlık Müdürü Nazif Aksoy ve devlet hastanesinde görev yapan sağlık çalışanları katıldı.

“BİR DİZİ TEDBİRLER ALINIYOR”

Yürüyüşte katılımcılar vatandaşa maske, dezenfekten hediye ederken; İzmit Kaymakamı ve Başhekim Adem Çakır olmak üzere çalışanlar vatandaşları maske kullanımı konusunda uyardı. Belediye İş Hanı önünde kurulan stantta son bulan yürüyüşün ardından İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir açıklama yaptı. Cinbir açıklamasında, “Koronavirüs’ün yayılımını önlemeye yönelik bir dizi tedbirler alınıyor. Kocaeli Vilayetinde maske takmak zorunlu. Bu zorunluluğa vatandaşlarımızın ne kadar uyduğunu görebilmek, aynı zamanda maske takımını konusunda da duyarlılığı geliştirebilmek için zaman zaman bu tarz etkinlikler gerçekleştiriliyor. Alanda zabıtamız, polisimiz, zabıtamız maske takmayan vatandaşları uyarmak; ısrarla bu zorunluluğa uymayan vatandaşlarımıza da tutanak tutmak şeklinde çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

“MASKE TAKMA BİİNCİMİZİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YAPTIK”

Yürüyüşten bahseden Cinbir, “Bu denetimlerin yanı sıra bugün farklı bir şekilde vatandaşlarımızın maske takma bilincimizin geliştirilmesi, bu duyarlılığın arttırılması için sayın valimizin de dün pandemi toplantısında dile getirdiği ve talimat verildiği gibi polisiye tedbirlerin ve kontrollerin dışında sağlıkçılarımızın, doktorlarımızın, hemşirelerimizin, teknisyenlerimizin bu alanda vatandaşlarımızın maske takmanın faydalarını ve neden zorunlu olduğunu anlatmaya yönelik faaliyetleri gerçekleştirilmesinin gerekli olduğu düşüncesindeyiz. Bu düşünceden hareketle sağlık çalışanlarımızla birlikte yürüyüş yolunda bir yürüyüş gerçekleştirdik” ifadelerinde bulundu.

“UYMAYANLAR VAR”

Amacımız, hem vatandaşımızın maske takma konusundaki duyarlılığını arttırmak hem de maske takma zorunluluğa uyan vatandaşlarımıza teşekkür etmek idi. Alınan tüm kararlar ve tedbirlerin temelinde uymanın faydalarının da vatandaşlarımızın görebilmesi lazım. Sağlık çalışanlarımız bunu hissettirmeye çalışıyor. İzmit’te vatandaşlarımızın yüzde 80’den fazlasının maske takma zorunluluğuna uyduklarını görüyorum. Tabi anlık baktığımızda farklı fotoğrafları yakalayabilmek mümkün. Biz de zaman zaman yürürken nefes almayı farklılaştırabiliyoruz. Zaman zaman vatandaşlarımızdan eleştiri de alıyoruz; bu konuda denetim yapılmıyor mu, uyarmayacak mı şeklinde ama tabi ki bu tedbire uymayanlar var” dedi.

“TÜRK MİLLETİ CİDDİ BİR BAŞARI ELDE ETTİ”

“Gerçekten destan yazdılar” diyen Cinbir, “Vatandaşımıza maske takmanın neden gerekli olduğunu anlatabildiğinizde vatandaş zaten sağlığını düşünecektir. İzmitlilere teşekkür ediyorum. Bu oranın yüzde yüze ulaşmasını arzu ediyoruz. Bu konuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Alanda büyük bir fedakarlıkla çalışan kamu görevlilerimiz var. En riskli alandalar. Gerçekten destan yazdılar. Zaman zaman bizim görmediğimiz imamından öğretmenine, vakıf personeline kadar kamu görevlilerimiz var. Türk Milleti bu konuda ciddi bir başarı elde etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ciddi bir başarı öyküsünü ortaya koymuştur. Bütün kurum ve kuruluşlarla alanda 24 saat görevde olmak önemlidir. Bu devlet ve millet bunu başarmıştır. Vefa destek grubundaki arkadaşlara da ciddi anlamda teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

“HEP İHMAL ETTİĞİMİZ GRUP VAR”

Cinbir’in ardından konuşan Kocaeli Devlet Hastanesi Başhekimi Adem Çakır,” Valimiz, maske ve sosyal mesafe konusunda halkımızın duyarlılığını sadece maske ve kolluk kuvvetlerinin tedbirleriyle değil özellikle sağlık çalışanlarının katılmasını direktif verdi bize; bizler de bunu anında emir kabul edip harekete geçtik. İzmit Kaymakamımızın öncülüğünde çalışanlarımız halkımıza maske taktıkları ve sosyal mesafeye uydukları için teşekkür için yürüyüş düzenledik. Takmayan, küçük bir grup olan gruba da maske takmak ve doğru maske kullanımını anlatmak için yürüyüş yaptık. Her zaman sağlık çalışanlarına olan desteği hissediyoruz ama diğer meslek kurumları da bunları yaptı. Bunları yaparken hep ihmal ettiğimiz grup da var. Kaymakamlarımıza teşekkür etmedik. Ben burada Türkiye’deki kaymakamlarımıza teşekkür ediyorum. Filyasyon çalışmalarının tespit noktasında çok büyük emekleri var. Her zaman yanlarımızda oldular. Biz bu çalışmalarda öncü olduk; bundan sonraki dönemde de sağlık çalışanlarının uyarıcı, hatırlatıcı ve teşekkür edici fonksiyonunu göstermek istiyoruz” dedi.

“TEK DEĞİLDİK”

Çakır’ın ardından konuşan İzmit İlçe Sağlık Müdürü Nazif Aksoy, “Sayın valimizin önerisiyle, sayın kaymakamımızın desteğiyle İzmitimizin farklı ve kalabalık noktalarında bilgilendirici stantlarımız açılıyor. Maske ve dezenfektan desteği sürüyor. Sağlık çalışanları olarak bu işte tek değildik. Öğretmenlerimiz, kolluk kuvvetlerimiz, imamlarımız olmasa biz bu filyasyon çalışmalarımızı yapamazdık. Halkımıza bu üç kurala uydukları için ayrıca teşekkür ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

Özgün Erbulan – Doğanay Yılmaz