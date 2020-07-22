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22 Tem 2020 - 21:27- Gündem G: 22 Tem 2020 - 21:29

Kadınlar: Kadın düşmanı politikalar cinayetin suç ortağı

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kadın Meclisleri tarafından bugün gerçekleştirilen açıklamada, “Açıkça söylüyoruz, kadın düşmanı politikaları üretenler, kadın cinayetlerinin suç ortağıdır” ifadelerine yer verildi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kadın Meclisleri bugün İzmit Belediye İş Hanı önünde Pınar Gültekin’in katledilmesi ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya platform temsilcilerinin yanı sıra CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya ve yönetimi ile çok sayıda kadın katılım sağladı. Açıklama platform adına Tuana Gençer tarafından okundu.

“BİZ KATİLİ TANIYORUZ”

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, “Pınar Gültekin, reddettiği erkek tarafından eziyet edilerek öldürüldü. Adını sayamadığımız yüzlerce kadın gibi gencecik yaşında yaşamı elinden alındı. İşte o isimlerini bile sayamayacağımız kadar çok kadın, gereken adımlar atılsaydı, kadınların yaşaması için politikalar uygulansaydı şimdi yaşayacaklardı. Biz katili tanıyoruz, bu cesareti nereden aldığını, daha ilk ifadesinde Pınar’ı itibarsızlaştırmayı nereden öğrendiğini çok iyi biliyoruz. Daha önce defalarca karakollarda, duruşma salonlarımızda karşımıza çıktı. Her kadın katilinin birbirinden nasıl beslendiğini, onları bu düzenin nasıl koruduğunu biliyoruz.

“YAŞAMAK İSTİYORUZ”

Kadınların böyle eziyet edilerek öldürülmesine geçit verenler, kadın katillerine iyi hal ve haksız tahrik indirimi verenlerdir. Kadın cinayetlerini durdurmak için hiçbir önlem almayan, kadınları yaşatacak olan İstanbul Sözleşmesi’ni ise tartışmaya açanlardır. Açıkça söylüyoruz, kadın düşmanı politikaları üretenler, kadın cinayetlerinin suç ortağıdır. Artık yeter, biz yaşamak istiyoruz. Kadın cinayetlerini meşrulaştırmanıza izin vermeyeceğiz. Daha önce defalarca söyledik, yine söylüyoruz. Önümüze istediğiniz engeli çıkarın; kadınlar özgürlüğü, eşitliği, yaşamlarını alana kadar durmayacak.

“UYGULAYACAKSINIZ”

Ve bir kez daha buradan tüm yetkilileri, tüm kademeleri uyarıyoruz. İstanbul Sözleşmesi’ne dokunmayı aklınızdan bile geçirmeyin. Pınarları yaşatacak olan İstanbul Sözleşmesi’dir. Uygulayacaksınız. Pınar Gültekin ve öldürülen tüm kadınlar için hiç durmadan yaşam hakkımız için mücadele etmeye devam edeceğiz.” 

22 Tem 2020 - 21:27 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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