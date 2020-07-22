Bakan Koca: Yakın günlerde ilk kez...

Türkiye’nin günlük corona virüsü tablosu açıklandı. Tabloya göre son 24 saatte yapılan 43 bin 404 testle beraber toplam test sayısı 4 milyon 403 bin 31’e ulaştı. Bugün tespit edilen 902 vakayla birlikte toplam vaka sayısı 222 bin 402’ye yükseldi. 19 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı da 5 bin 545’e çıktı.

Verilere göre son 24 saatte bin 203 hasta toplamda ise 205 bin 214 kişi sağlığına kavuştu. Öte yandan toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 244, toplam entübe hasta sayısı da 381 oldu.

BAKAN KOCA: YAKIN GÜNLERDE İLK KEZ…

Güncel verileri sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Koca yakın günlerde ilk kez iyileşen hasta sayısının vaka sayısından 300 fazla olduğunu belirtti. Bakan Koca paylaşımında “Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında. Pek çok kentimizde maske yaygınlaştı; hayat, umut verici bir düzene giriyor. Vaka sayılarında ağırlığı olan illerden de özen bekliyoruz” ifadelerini kullandı.