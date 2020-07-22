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22 Tem 2020 - 22:05- Spor G: 22 Tem 2020 - 22:13

Belediye Derince tek kurşunla yıkıldı! 0-1

TFF 3. Lig'de heyecan play-off maçında Belediye Derince rakibi Karşıyaka'ya 0-1 yenildi.
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TFF 3. Lig'de heyecan play-off maçlarıyla devam ediyor. 3. Lig 2. Grup play-off yarı finalinde, ligin rekortmen takımı Belediye Derincespor ile Karşıyaka, Antalya'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi A Spor HD ve aspor.com.tr'den canlı yayınladı. Tek maç üzerinden oynanan karşılaşmalardan galip ayrılan taraf, 26 Temmuz Pazar günü saat 20.00'de oynanacak finalde mücadele etmeye hak kazanacaktı. Belediye Derince maça Akın İsmail, Koray, Muhammet Fatih, Efe, Tayfun, Sercan, Cihan, Yiğitali, Yunus, Tayfur, Rıdvan on biriyle çıkarken, Karşıyaka sahaya Erdoğan, Cenk, Mustafa, Doğukan, Hakan, Arif, Namık, Metin, Onur, Battal, Muhammet Fatih on biriyle çıktı. 12 gollü kral Cihan Halil, 7. Dakikada inanılmaz bir golde topu kaleciye nişanladı. 19 tek golün sahibi Doğukan çok sert vurdu, üstten avuta gönderdi. 31. Dakikada Cihan Halil yine müthiş bir gol kaçırdı. 40.dakikada bu kez Karşıyakalı Onur golü kaçırdı. İzmir ekibi, rakibini 51. dakikada Doğukan İnci'nin penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı...

22 Tem 2020 - 22:05 - Spor

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