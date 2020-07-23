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23 Tem 2020 - 09:06- Asayiş G: 23 Tem 2020 - 09:08

Kuyumcu kuryesinin aracından altın dolu çanta çalındı 

Darıca'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, kuyumcu kuryesine ait park halindeki aracın camını kırılıp, altın dolu çanta çalındı. Polis şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Demirören Haber Ajansı
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Olay, öğle saatlerinde, Bağlarbaşı Mahallesi Büyükercan Sokak'ta meydana geldi. Kuyumcu kuryesi Ensar E., otomobili sokağa park etti. Bir süre sonra geri dönen Ensar E. aracın arka camının kırıldığını, ve burada bulunan altın dolu çantanın çalındığını fark etti. Ensar E.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis olay yerinde incelemede bulunurken, araç olay yerinden kaldırıldı. Ensar E.'nin ifadesi alınırken, çanta içinde yaklaşık 300 bin TL değerinde altın olduğu öğrenildi. Polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

23 Tem 2020 - 09:06 - Asayiş

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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