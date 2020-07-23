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23 Tem 2020 - 09:28- Gündem G: 23 Tem 2020 - 09:32

Bu bayramda da seyyar satışlara izin yok

İzmit Belediyesi haksız rekabetin önüne geçmek amacıyla seyyar satıcılara Kurban Bayramı’nda da göz açtırmayacak
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İzmit Belediyesi, her sene olduğu gibi bu sene de yaklaşan Kurban Bayramı öncesi esnafları unutmadı. Gerek çalışmaları, gerekse projeleri ile her zaman esnafın yanında olan Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, esnafı ve alışveriş yapacak olan İzmitlileri ilgilendiren önemli kararlar aldı.

DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Haksız rekabete karşı İzmit esnafını korumak ve halk sağlığını korumak için seyyar satıcıların tezgâh açmasına müsaade etmeyen İzmit Belediyesi, kent genelinde seyyar satıcılara yönelik denetimlerini aralıksız devam ettiriyor. Kurban Bayramı öncesi denetimlerini sıklaştıran İzmit Belediyesi ekipleri, Başkan Hürriyet’in talimatları doğrultusunda İzmit’te seyyar satışlara izin verilmeyeceğini söyledi.

23 Tem 2020 - 09:28 - Gündem

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