Bakan Koca'dan Kurban Bayramı uyarısı!

Bakan Koca, yaptığı açıklamada şunları belirtti:

* Bilim Kurulu toplantısı, geçen hafta, günü 15 Temmuz'a denk geldiği için yapılamamıştı. Bugün 15.00-21.00 saatleri arasında yapılan toplantı yoğun bir gündemle gerçekleşmiştir.

* Alınan kararlardan biri doğrudan kurulla ilgilidir. Bir süredir video konferans yöntemiyle yapılan görüşmeler, önümüzdeki Çarşambadan itibaren, gerekli şartlar sağlanarak, yüz yüze yapılacaktır.

* Toplantıda, 1.000'in altına inmiş olan günlük yeni hasta sayılarının tekrar artmasına neden olabilecek gelişmeler ana konu olmuştur. Vakalarda pnömoniye geçişi azaltma başarısı ele alınmış, entübe hastaların durumu değerlendirilmiştir.

* Salgınla mücadele sürecimizin de gözden geçirildiği toplantıda, COVID-19 kamuoyu iletişiminde değişen literatür ve dünyada veri paylaşımında kullanılan ortak dil üzerinde de durduk.

* Bu açıklamada, mevcut duruma, toplantıda ele alınan, COVID-19 enformasyonuyla ilgili bazı sorunlara ve salgının seyrinde etkili olabilecek konulara kısaca değineceğim.

* Kimi bilgi ve uyarıları; “tedbir”, “virüs”, “salgın” kelimeleriyle ister istemez yorulmaya başlamış olan halkımıza aktarma ustalığını, inceliğini gösterecek habercilerimize teşekkür ediyorum.

YENİ HASTA SAYILARI

* Günlük yeni hasta sayılarının tekrar 1.000'in altına inmesi, salgınla mücadelede bir avantaj olduğu kadar, motivasyon gücüdür. Fakat şu an, hemen her gün, iyileşen hasta sayımız kadar yeni hastamız olmaktadır.

* Bu stabil durum, daha ziyade, sağlık sisteminin tehditten uzak olduğunu göstermektedir. Yetinebileceğimiz bir başarı değildir. Yeni hasta sayılarını azaltmalı, arayı açmalıyız.

HASTALAR VE TEST SAYILARI

* Pek çok ülkede hastalar, şikâyet üzerine, hastaneye başvuruyla tespit edilmektedir. Bu durumda, pozitif olup, hastalığın etkilerini hissetmeyenlere tanı konma şansı olmamaktadır.

* Türkiye'de filyasyon uygulamasıyla, tespit edilmiş vakaların yanı sıra bunların temaslıları da taranmakta ve bunlardan bulgusu olanlara test yapılmaktadır.

* Bunun yanında, risk grubunda bulunanlara da test uygulanmaktadır. Günlük yeni vaka sayılarıyla test sayıları arasında ilişki kurarken bu hususular göz önünde bulundurulmalıdır.

FUTBOL KARŞILAŞMALARI

* Bilim Kurulu, ligin son haftalarındaki gösterileri endişe verici bulmuştur. Maçların, açık havada kurulan büyük ekranlardan tribün kalabalığına benzer kalabalıklarca izlenmesi, bulaşmayı kolaylaştırıp, hastalığın yayılma hızını artırabilir.

* 24, 25 ve 26 Temmuz'da yapılacak son maçlarda futbol coşkusunun salgın tehdidini unutturmayacağını umuyoruz.

KURBAN BAYRAMI

* Bayramda memleketine gidecek olanlar, trafik yoğunluğuna kalmadan yola çıkmalı. Taşıtlarda kalabalık olmamalı, tedbirlere uyulabilmelidir.

* Bayram namazı açık alanda, mesafe kuralına uyularak kılınmalıdır. Kurban kesiminde ve et dağıtımında hijyene normalden daha fazla dikkat edilmelidir.

* Toplu bayramlaşma yapılmamalı, kalabalık bayram yemekleri düzenlenmemelidir. Ziyaretler sınırlı tutulmalıdır. Bayramlaşmalar mümkün olduğunca telefonla yapılmalıdır.

65 YAŞ VE ÜSTÜ

* Özellikle 65 yaş üstündekiler, kronik hastalığı olanlar, tebrikleri telefonla kabul etmelidir. Hiçbir şekilde el sıkma, kucaklaşma olmamalıdır. El temizliğine dikkat edilmelidir.

* Bir araya gelinecekse açık hava tercih edilmelidir. Bayramda, maske ve mesafe kuralına bugüne kadar olduğundan daha fazla ihtiyacımız var.