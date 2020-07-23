Çalık: Adrese dayalı eğitim başarı sağlamıyor

LYS tercihleri nedeniyle basın açıklaması düzenleyen Eğitim İş 1 Nolu Kocaeli Şube Başkanı Emine Çalık, adrese dayalı eğitimin başarı getirmediğini belirterek, "Eğitim İş Sendikası şube binasında basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya Şube Eğitim Sekreteri Sabri Mutlu, Mali Sekreteri Zeynep Gerim katıldı. Açıklamada konuşan Eğitim İş 1 Nolu Kocaeli Şube Başkanı Emine Çalık, “Ortaöğretime geçiş işlemleri yine sorunlar ile birlikte başladı. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayınlayarak öğrencilerin tercihlerini ne şekilde yapacaklarını ve yerleştirme takvimini ilgili kılavuzda belirtmiş" dedi.

20 OKUL TERCİHİ

Çalık, "Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’na göre sınava giren her bir öğrenci 20 – 29 Temmuz 2020 tarihleri arasında tercih girişini e-okul üzerinden yapacaktır. Liselere Geçiş Sisteminde öğrencilerin tercih yapacakları okullar iki gruba ayrılmıştır. Birisi Liselere Geçiş Sınavı puanına göre yerleştirilecek olan ve yetkililer tarafından nitelikli olarak adlandırılan Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okullar’ diğeri orta öğretim başarı puanına göre yerleştirilecek ‘Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar’ ve ‘Pansiyonlu Okullar’dır. LGS sınavına giren bir öğrenci LGS sınav puanına göre 10 okul, ortaöğretim başarı puanına göre 5 okul, pansiyonlu okullardan da 5 okul olmak üzere toplam 20 okul tercihinde bulunabilecektir" dedi.

VELİLER ÇARESİZ VE ZOR DURUMDA

Bu aşamaya kadar her şeyin gayet güzel gözüktüğüne şüphe olmadığını belirten Çalık, "Ancak asıl sorun ‘Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar’ın sayısının azlığı. İzmit ilçesi ile örneklendirecek olursak kontenjanlar bize durumun ne kadar vahim olduğunu ve velilerimizi ne kadar çaresiz ve zor durumda bıraktığını açık bir şekilde ortaya koymaktadır" dedi.

33 BİN 52 ÖĞRENCİNİN SINAVI ANLAMSIZ HALE GELDİ

Çalık, "İzmit İlçesinde; LGS Sınavı sonucuna göre ‘Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar’ Kontenjanı : 1260, Diploma Notuna göre “Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar” Kontenjanı : 6560 İzmit İlçesi 9. Sınıf Kontenjan Toplamı: 7820 Kocaeli İlinde ise; LGS Sınavına Giren Öğrenci Sayısı : 37.998 öğrenci iken, LGS Sınavı sonucuna göre ‘Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar’ Kontenjanı: 4846 Diploma Notuna göre ‘Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar’ Kontenjanı : 33.152, İzmit ilçesinde 6.560, Kocaeli İli genelinde ise 33.152 Öğrencinin LGS sınavı anlamsız hale gelmiştir" dedi.

SADECE YÜZDE 17'Sİ

Çalık, "LGS sınav sonucuna göre yüzdelik dilim baz alındığında yüzde 5 e kadar olan öğrencilerin Fen Liselerine girebileceği, daha yüksek yüzdeliğe sahip öğrencilerin proje okulu olan meslek liselerine gidebileceğini göstermektedir. Diğer bir deyişle öğrencilerin sadece yüzde 17 si yetkililerin tabiri ile “NİTELİKLİ” okullara yerleşebileceklerdir. Geriye kalan % 83 diploma notu olarak da adlandırılan ortaöğretim başarı puanına göre Anadolu Liselerine veya Meslek Liselerine yerleşebileceklerdir" dedi.

ÖRGÜN EĞİTİM DIŞINA İTİLDİLER

Çalık, "Daha da vahim olanı tercih hatası yapan öğrencilerimiz hiçbir okula yerleşememesi durumunda Açık Lise ye kayıt olmak zorunda kalacaklardır. Zorunlu eğitimin 12 yıla çıkmış olmasına rağmen 15 yaşında gençlerimiz yüz yüze eğitimin olmadığı Açık Lise’ ye kaydedilerek örgün eğitim dışına çıkarılmış olacaktır. Özellikle kız çocuklarımızın Açık Öğretim Lisesi’ne yönlendirilerek örgün eğitim sistemi dışına itildiği gözlenmektedir" dedi.

"LGS SINAVININ BİR ANLAMI KALMAMIŞTIR"

Son olarak Çalık, "Bu olumsuz koşul yetmezmiş gibi bir de bir kısım okul idarecilerinin İmam Hatip Liselerini tercih listesine yazdırmak için öğrenci ve velilere baskı yaptığı bizlere gelen duyumlar arasındadır. Önerimiz Anadolu Liselerinin tamamının ‘Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar’ statüsüne alınmasıdır. Çünkü ne ilkokulda, ne ortaokulda nede liselerde adrese dayalı yerleştirmede başarı sağlanamadığı okul önündeki servis araçlarından net bir şekilde anlaşılmaktadır. Böylelikle ‘Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar’ın kontenjanı yükseltilerek LGS sınavı anlam kazanmış olacaktır. Şu anda sınava giren öğrencilerin % 83 ü için LGS sınavının bir anlamı kalmadığı anlaşılmaktadır" şeklinde konuştu.