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23 Tem 2020 - 09:36- Gündem G: 23 Tem 2020 - 09:53

Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü

Ankara'da kendisine emanet edilen bir köpeği tecavüz ederek öldüren Volkan Uzun'un gözaltına alınıp serbest bırakılması, sosyal medyada büyük tepki çekti. Twitter'da oluşturulan #VolkanUzunTutuklansın etiketi Türkiye gündeminde ilk sırada yer aldı.
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Ankara'da Volkan Uzun isimli şahıs bakması için kendine emanet edilen köpeğe tecavüz ederek ölümüne sebep oldu. Köpeğe tecavüz etmekle suçlanan şahıs, olayın duyulmasının ardından Twitter'da gündem olurken gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, sahibinin cenaze nedeniyle emanet ettiği köpeğe tecavüz ederek ölmesine neden olan Volkan Uzun gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı. Uzun'un köpeğin ölümüne sebep olması ve serbest bırakılması sosyal medyada yurttaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Twitter'da başlatılan #VolkanUzunTutuklansın etiketi Türkiye gündeminde ilk sırada yer aldı.

23 Tem 2020 - 09:36 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

SELO - BAYRAK I ÇIKARIN O RESİMDEN ROZET İ KALSIN.... buradan yazamam araştırın neci bu yaratık

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Temmuz 10:38
01

Molla Fevzi - hadi bakalım hem insanlara hem hayvanlara bu tür şerfsizliği yapanları iranda şehir merkezlerinde vinçe çekip halkın önünde asıyorlar varmı destek veren yada böyle vahşetmi olur dersiniz bu vahşeti yaşatan şerefsizlere bu uyğulamayı yapacanki kafasından geçiren şerefsizlersde örnek olsun

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 23 Temmuz 10:06

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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