İzmit Belediyesi'nden bu bayramda da seyyara izin yok

İzmit Belediyesi, her sene olduğu gibi bu sene de yaklaşan Kurban Bayramı öncesi esnafları unutmadı. Gerek çalışmaları, gerekse projeleri ile her zaman esnafın yanında olan Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, esnafı ve alışveriş yapacak olan İzmitlileri ilgilendiren önemli kararlar aldı.
DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRÜYOR
Haksız rekabete karşı İzmit esnafını korumak ve halk sağlığını korumak için seyyar satıcıların tezgâh açmasına müsaade etmeyen İzmit Belediyesi, kent genelinde seyyar satıcılara yönelik denetimlerini aralıksız devam ettiriyor. Kurban Bayramı öncesi denetimlerini sıklaştıran İzmit Belediyesi ekipleri, Başkan Hürriyet’in talimatları doğrultusunda İzmit’te seyyar satışlara izin verilmeyeceğini söyledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.