Büyükakın: Kocaeli basını kent yönetiminde en değerli paydaşımızdır

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 24 Temmuz 1908 tarihinde İkinci Meşrutiyet'in ilanıyla basında sansürün kaldırılması nedeniyle 112 yıldır kutlanan Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı tebrik etti. Türkiye'nin demokratikleşme, insan hakları ve özgürlükler alanında kat ettiği büyük değişime paralel olarak, haber alma ve ifade özgürlüğünde de çok önemli reformlar gerçekleştirildiğine dikkat çeken Başkan Büyükakın, özgür medyanın demokrasiyle birlikte var olabileceğini ifade etti.

Halkın, ülkedeki ve dünyadaki gelişmelere dair gerçek, doğru ve güvenilir bilgiye ve habere ulaşmasını sağlamanın demokrasinin en temel unsurlarından biri olduğunu belirten Başkan Büyükakın, sözlerine şöyle devam etti; ‘’Gelişmiş ülkelerde çok sesli, etkin, doğru ve özgür bir medyanın varlığı, demokratik kültürün ayrılmaz parçasıdır. Toplumun haber alma hakkının en önemli temsilcisi konumundaki gazeteciler, zaman zaman canları pahasına büyük bir özveriyle mesleklerini en iyi şekilde yapmanın gayreti içindedirler. Özgür, tarafsız, objektif şekilde görevini yapan basın; ülke menfaatlerini, kamu düzenini, toplumsal dinamikleri ve mesleğin gerektirdiği ahlaki değerleri göz ardı etmeden, çok sesli, sorumlu ve ilkeli bir yayıncılık anlayışıyla hareket etmelidir.

Halkın doğru ve gerçek habere ulaşmasını sağlanmasının yanı sıra ülke adına her türlü yapıcı fikrin dile getirilmesi ve olgunlaşması da basının önceliği arasında yer almalıdır. Sosyal medya mecralarından yalan haberin kolaylıkla yayılabildiği günümüzde, toplumun doğru ve gerçek bilgiye erişmesi ancak ilkeli ve objektif medya çalışanları sayesinde mümkün olabilmektedir.

Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk basın toplantısını İzmit’te yapmasından bu yana Kocaeli, yerel gazeteciliğin en önemli örneklerini sergilemiş, Kocaeli basını her daim Türkiye’ye öncü ve örnek olmuştur. İnternet gazeteciliğinin başlamasıyla beraber yazılı basın Türkiye genelinde kan kaybetmesine rağmen, Kocaeli halkı hala sabah işe giderken gazetesini alıp okumayı seven, gazetesine sahip çıkan bir anlayış içerisindedir. Aynı şekilde internet gazeteciliğinin hızla yayıldığı günümüzde, çok değerli ve tecrübeli basın mensupları sahibi oldukları internet sitelerinde Kocaeli halkının en doğru ve güvenilir haberleri almasını sağlarken, biz yerel yöneticilerin de önünü açmakta, sorunları ve ihtiyaçları en hızlı şekilde tespit etmemizi sağlamaktadır.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, kentimizin her köşesinde halkı bilgilendirme görevini üstlenen yazılı ve görsel basınımızla internet gazeteciliği yapan basın mensuplarımızın her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Yerel basın kentteki ihtiyaçları, tamamlanması gereken hizmetleri, onarılacak yaraları tespit edebilmek için bizim gözümüz kulağımızdır. Kocaeli gibi bir sanayi, eğitim, ulaşım, turizm ve ticaret kenti, yerel basın olmadan düşünülemez. Bu nedenle Kocaeli basını her geçen gün gelişerek ve dünyadaki değişime ayak uydurarak gelişmeli ve daha güçlü bir şekil de kente hizmet vermeye devam etmelidir.

Kocaeli’nin her köşesinde gece gündüz demeden, hafta içi ve hafta sonlarında, tatil günlerinde ve bayramda özveriyle çalışan tüm gazetecilerin, yazılı ve görsel medya temsilcilerinin ve internet gazeteciliğini başarıyla yerine getiren tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı bir kez daha kutluyorum. Kentimizin gelişmesinde ve değişmesinde, halkımızın doğru habere ulaşmasında, kentin ihtiyaçlarının tespitinde bize yol göstermeleri nedeniyle kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum.’’