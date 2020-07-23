Osmangazi Köprüsü’nün seyir zevki bu parkta yaşanacak

Şehrin birçok noktasına vatandaşların dinlenip hoşça vakit geçirebileceği sahil parkları inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kez Dilovası ilçesinin Diliskele mahallesinde çalışma yürütüyor. Osmangazi Köprüsü’nün hemen yanında ve müthiş bir köprü manzarasına sahip olacak olan sahil parkı, toplam 2 bin 100 metrekare alan genişliğinde yapılıyor.
BİRÇOK SOSYAL DONATI YAPILACAK
Bölgede yaşayan vatandaşların için yeni cazibe merkezlerinden birisi olacak olan Diliskelesi Sahil Düzenleme Projesi, Dilovası ilçesinde Tavşancıl Sahil Parkı’ndan sonra ikinci bir sahil parkı olarak inşa ediliyor. Proje kapsamında çalışmalara başlayan Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, 5 adet kameriye ve 7 adet piknik masası imalatlarını gerçekleştirecek.
45 ADET KAYIK ÇEKEK ALANI İNŞA EDİLİYOR
Yeni başlayan çalışmalar kapsamında şuana kadar 168 metrekarelik sosyal tesisin temeli atıldı. Diliskele sahilinde balıkçılık faaliyeti yapan balıkçılar barınağı için 45 adet kayık çekek alanı inşa ediliyor. Kayık çekek alanının yer kısımları için beton döküldü. İlk etap kapsamında ayrıca bin 49 metrekare yeşil alan oluşturulacak.
OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ’NÜN YANI BAŞINDA
2016 yılında hizmete vermeye başlayan Osmangazi Köprüsü, büyüklük bakımından dünyanın sayılı köprüleri arasında bulunuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşasına başlanan Diliskelesi Sahil Düzenleme Projesi, mükemmel mimarisi ve manzarası bulunan Osmangazi Köprüsü’nün kuzey ayak kısmının doğu tarafında inşa ediliyor. Sahil düzenlemesi bittikten sonra 7’den 77’ye her vatandaşın uğrak yeri olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
JeoM Behzat Gönül - Güzel bir hizmet ve para kazandırır. Beklenen İstanbul depremi sırasında tusunami olursa bu yerde oturanların depremden hemen sonra yüksek alanlara çıkması güvenliği sağlayabilir. Açıldığında hemen çay içmeye gideceğim. (Jeoloji Müh. Behzat Gönül / Kocaeli).
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.