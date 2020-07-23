Kurban pazarına giden alternatif yol onarıldı

İlçe şehir merkezlerinde yol konforunu arttıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şehir içerisinde alternatif olarak kullanılan yollarda iyileştirme çalışmalarını ihmal etmiyor. Bu kapsamda Derince ilçesi Fatih Mahallesi’nden, Toylar Köyü mevkiindeki kurban pazarlarına giden Taşköprü yolunda, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri yol onarımı gerçekleştirdi.

BOZULAN KISIMLARINA YAMA YAPILDI

Bölgedeki vatandaşlar tarafından hayvan pazarına gidiş gelişte alternatif olarak kullanılan yol, Fatih Sultan Mahallesi Yörükler Sokak bitiminde başlıyor. Çalışma kapsamında ekipler Yörük Sokak ile çalışmanın yapıldığı alternatif yol arasındaki 200 metrelik kısma asfalt serimi gerçekleştirdi. Ayrıca yolun Toylar Köyü mevkiine kadar olan kısmındaki bozuk yerler asfalt yama ile onarıldı.

YOLUN KONFORU ARTTIRILDI

Araç kullanımı ve diğer doğal nedenlerden dolayı yolun konforu oldukça düşmüştü. Yolda hızlı bir onarım çalışması yapan ekipler, alternatif güzergahı vatandaşların daha rahat kullanabileceği bir hale getirdi. Vatandaşlar yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.