Koronavirüs sonrası estetik ameliyatlarında büyük artış

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Arif Eroğlu, koronavirüs kaynaklı kontrollü sosyal hayat döneminde estetik ameliyatlarda patlama olduğunu vurguladı. 2020 yazı için hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen Op. Dr. Arif Eroğlu, Türkiye’nin koronavirüs ile savaşta Dünya'da örnek gösterilecek bir ülke olduğunu belirterek, Türk sağlık sisteminin ve Türk doktorlarının bilgi ve tecrübesinin bir kez daha kendini tüm Dünya'ya kanıtlamasının haklı gururunu yaşadığını ifade etti.

Karantina döneminde evde kapalı kalmaktan ve depresif ruh halinden insanların çok kilo aldığını ve vücut şekillerinin bozulduğunu, bu durumun bir moralsizlik oluşturduğunu belirten Op. Dr. Eroğlu, operasyonlar için güvenli koşulların öneminin altını çizerek "Koronavirüs için üç gün önce test yapılmasını şart koştuk. Bu süreçte operasyon ünitelerinin ve hasta odalarının ekstra güvenlik tedbirleriyle son derece sağlıklı ve hijyenik duruma getirildi." dedi.

KORONAVİRÜS SONRASINDA SIK YAPILAN OPERASYONLAR

Op. Dr. Arif Eroğlu, koronavirüs sonrası vücut şekillendirme operasyonlarında ciddi bir artış olduğunu kaydederek, "En sık yaptığımız operasyonların başında 3D lazer lipoliz geliyor. Bu operasyon şekli bozan yağ fazlalığı olan bölgelerdeki yağ dokusunun, ince kanüllerle eritilerek ve sıvılaştırılarak vakumlanması ve vücuttan dışarı alınması prensibine dayanır. Bu bölgeler sıklıkla bel, göbek, sırt, jinekomasti, gıdı, kol içleri, bacak içleri, diz içleri, banana ve basenlerdir." ifadelerini kullandı.

3D lazer lipoliz operasyonları hakkında da bilgi veren Op. Dr. Arif Eroğlu, "Smart Lazer, Vaser ve Cellusmooth yağ dokusu dışında başka bir dokuyla etkileşime girmez. Ciddi bir ödem, ağrı ve morluk riski taşımaz. Klasik liposuction gibi mekanik travmaya bağlı olmadığından emboli riski taşımaz. Cilt dokusunda gerginlik maksimum derecede sağlanır. İstenildiğinde kaslı bir görünüm verilebilir. Tek seanstır ve etkisi kalıcıdır. Son derece konforludur. Gündelik hayata geçiş çok hızlıdır. Alınan yağlar başka bir bölgede volüm için kullanılabilir." dedi.

"CİDDİ BİR AĞRI HİSSİ OLMAZ"

Operasyon sonrası sosyal hayata ve iş hayatına dönüş süresinin son derece hızlı olması da tercih sebeplerinden biri olduğunu kaydeden Op. Dr. Eroğlu, "Genelde birkaç günü geçmez. 3D lazer lipoliz sonrası ciddi bir ağrı hissi olmaz, operasyon sonunda yaşanan duygu adeta kas tutulmasına benzeyen ‘spor sonrası hamlama’ gibidir. Halk arasında ‘et kesmesi’ diye tarif edilir. Ödem ve morluk ilk hafta en fazla olup sonrasında hızla azalır. 3D lazer lipoliz’de korse kullanımı gıdı gibi küçük bölgelerde 3 gün, kollarda 1 hafta, daha büyük bölgelerde 2-3 haftadır. Yeni vücut şekli operasyondan sonra hemen görülür, ödemlerin geçmesiyle beraber 2-3 ayın sonunda şekil yüzde 80 oranında oturur, vücut şeklinin ve deri sıkılığının tam olarak oturması ise 6 ayı bulabilir." şeklinde sözlerini sonlandırdı.