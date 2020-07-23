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23 Tem 2020 - 11:39- Asayiş G: 23 Tem 2020 - 11:44

O aileden geriye fotoğrafları kaldı...

Kandıra'da kamyonla çarpışan otomobilde hayatını kaybeden 5 kişilik aileden geriye fotoğrafları kaldı.
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Kaza, dün akşam saatlerinde Kandıra D-650 Karayolu Kocabayramlar Mahallesi sapağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serkan Barhan idaresindeki Fiat marka 34 BSM 420 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen belediyeye ait Samet K. yönetimindeki 34 VZ 6212 plakalı Mercedes marka kamyon çarpıştı. Kazada otomobil içerisinde bulunan 7 kişi sıkışırken, kamyon şoförü ise yaralanmadan kurtuldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri tarafından araçta sıkışan yaralılar çıkartıldı.Feci kazada otomobil sürücüsü Serkan Barhan (37), eşi Duygu Barhan (33), çocukları Göktuğ Barhan (6), Serkan Barhan’ın kız kardeşi Tuğba Kılıç (33) ile 2 yaşındaki kızı Berra Kılıç hayatını kaybetti. Kazada otomobil sürücüsü Serkan Barhan ve Tuğba Kılıç’ın annesi Necla Barhan (55), babası Raşit Barhan (65) yaralandı. Kamyon sürücüsü Samet K. ise gözaltına alındı.

TABURCU EDİLDİ

Kazada yaralanan Raşit Barhan’ın sevk edildiği Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, Necla Barhan tedavisinin ardından taburcu edildi. Öte yandan kazada hayatını kaybeden aileden geriye ise geriye aile fotoğrafları kaldı. Körfez Asri Mezarlığına kaldırılan cenazelerin tamamlanan işlemlerinin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

23 Tem 2020 - 11:39 - Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(5)
05

İzmi̇tli̇ - Cumhuriyet Başsavcısının bu katil için 5 er kez müebbet talep etmesi gerekir. Sayın Muhtarın katil oğlu için torpil durumu olmazsa tabi. Herkes bir parti için çalışarak belediyede işe girebilir bu doğaldır ancak bazı işler var ki SRC, Psikoteknik vb. belgeler şarttır. İzmit Belediye Başkanımız Sayın Fatma Hürriyet KAPLAN'ın liyakatli işçi alma sözü doğrultusunda yeni işe girmiş bu katilin belgeleri yok ise (bu demek oluyor ki liytatli kişiler işten atıldı) bu katille aynı suçtan yargılanmalı ve aynı cezayı almalıdır. Bu tüm türkiyeye örnek olmalı ve herkes aldığı elemandan sorumlu olmalıdır. Sorumluluk bunu gerektirir ben bilmiyordum deme lüksü yoktur seçilmiş kişilerin.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Temmuz 13:58
04

İzmi̇tli̇ - Cumhuriyet Başsavcısının bu katil için 5 er kez müebbet talep etmesi gerekir. Sayın Muhtarın katil oğlu için torpil durumu olmazsa tabi. Herkes bir parti için çalışarak belediyede işe girebilir bu doğaldır ancak bazı işler var ki SRC, Psikoteknik vb. belgeler şarttır. İzmit Belediye Başkanımız Sayın Fatma Hürriyet KAPLAN'ın liyakatli işçi alma sözü doğrultusunda yeni işe girmiş bu katilin belgeleri yok ise (bu demek oluyor ki liytatli kişiler işten atıldı) bu katille aynı suçtan yargılanmalı ve aynı cezayı almalıdır. Bu tüm türkiyeye örnek olmalı ve herkes aldığı elemandan sorumlu olmalıdır. Sorumluluk bunu gerektirir ben bilmiyordum deme lüksü yoktur seçilmiş kişilerin.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Temmuz 13:57
03

İzmi̇tli̇ - Cumhuriyet Başsavcısının bu katil için 5 er kez müebbet talep etmesi gerekir. Sayın Muhtarın katil oğlu için torpil durumu olmazsa tabi. Herkes bir parti için çalışarak belediyede işe girebilir bu doğaldır ancak bazı işler var ki SRC, Psikoteknik vb. belgeler şarttır. İzmit Belediye Başkanımız Sayın Fatma Hürriyet KAPLAN'ın liyakatli işçi alma sözü doğrultusunda yeni işe girmiş bu katilin belgeleri yok ise (bu demek oluyor ki liytatli kişiler işten atıldı) bu katille aynı suçtan yargılanmalı ve aynı cezayı almalıdır. Bu tüm türkiyeye örnek olmalı ve herkes aldığı elemandan sorumlu olmalıdır. Sorumluluk bunu gerektirir ben bilmiyordum deme lüksü yoktur seçilmiş kişilerin.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Temmuz 13:56
02

Lale Barkın - Araçta 5 büyük, 2 çocuk olmak üzere 7 kişi var. İşte kural bu! Kimin hatalı olduğu bilirkişi raporunda çıkacak. Ama; bir taksiye 7 kişi!

Yanıtla . 1Beğen . 2Beğenme 23 Temmuz 12:52
01

İlhan - Allah rahmet eylesin geriye kalanlara allah sabırlar eylesin

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 23 Temmuz 11:47
Diğer 3 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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