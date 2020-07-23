O aileden geriye fotoğrafları kaldı...

İzmi̇tli̇ - Cumhuriyet Başsavcısının bu katil için 5 er kez müebbet talep etmesi gerekir. Sayın Muhtarın katil oğlu için torpil durumu olmazsa tabi. Herkes bir parti için çalışarak belediyede işe girebilir bu doğaldır ancak bazı işler var ki SRC, Psikoteknik vb. belgeler şarttır. İzmit Belediye Başkanımız Sayın Fatma Hürriyet KAPLAN'ın liyakatli işçi alma sözü doğrultusunda yeni işe girmiş bu katilin belgeleri yok ise (bu demek oluyor ki liytatli kişiler işten atıldı) bu katille aynı suçtan yargılanmalı ve aynı cezayı almalıdır. Bu tüm türkiyeye örnek olmalı ve herkes aldığı elemandan sorumlu olmalıdır. Sorumluluk bunu gerektirir ben bilmiyordum deme lüksü yoktur seçilmiş kişilerin.