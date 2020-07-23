Derinceliler Kent Meydan’ında tek yürek

Bu sezon mücadele verdiği TFF 3.Lig'de klasman grubunu ikinci sırada bitirerek çok önemli bir başarıya imza atan Belediye Derincespor, play off yarı finalinde Karşıyaka ile karşı karşıya geldi. Antalya'da oynanan Belediye Derincespor-Karşıyaka müsabakasının coşkusu ise Derince Belediyesi tarafından, Kent Meydanı’nda kurulu olan dev ekran aracılığıyla ilçe halkına en güzel şekilde yansıtıldı.

BÜYÜK HEYECAN YAŞANDI

Sarı lacivertli temsilcimizin rakibine 1-0'lık skorla mağlup olduğu zorlu mücadeleyi takip eden Derinceliler, 90 dakika boyunca büyük bir heyecan yaşadı. Derince Kent Meydanı’nda müsabakayı izleyen isimler arasında Derince Belediye Başkan Vekili Kenan Yalçın, Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Pala, MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, siyasi parti ilçe başkanları ve yöneticileri, meclis üyeleri ve muhtarlar da yer aldı.