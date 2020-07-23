Ergüney: 30 günde virüsü yenebiliriz

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla uyarılarda bulundu. Ergüney, maske takmaya, sosyal mesafe kuralına ve hijyen kurallarına uyulduğu takdirde koronavirüsün 30 günde büyük ölçüde sona ereceğini açıkladı.
“BÜYÜK ÖLÇÜDE SONA ERECEK”
Ergüney sosyal medyasından şu ifadeleri paylaştı, “Saygıdeğer Kocaelililer “Koronavirüsün ömrünün sadece 14 gün” olduğunu unutmayalım. İl bazında sadece 30 gün süreyle maske takmaya, 1.5 metre sosyal koruma mesafesine, el ve dokunduğumuz yüzeylerin hijyenine dikkat edersek korona salgını büyük ölçüde sonra erecektir. Kurallara uyalım, virüse geçit vermeyelim.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.