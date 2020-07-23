Ergüney: 30 günde virüsü yenebiliriz

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla uyarılarda bulundu. Ergüney, maske takmaya, sosyal mesafe kuralına ve hijyen kurallarına uyulduğu takdirde koronavirüsün 30 günde büyük ölçüde sona ereceğini açıkladı.

“BÜYÜK ÖLÇÜDE SONA ERECEK”

Ergüney sosyal medyasından şu ifadeleri paylaştı, “Saygıdeğer Kocaelililer “Koronavirüsün ömrünün sadece 14 gün” olduğunu unutmayalım. İl bazında sadece 30 gün süreyle maske takmaya, 1.5 metre sosyal koruma mesafesine, el ve dokunduğumuz yüzeylerin hijyenine dikkat edersek korona salgını büyük ölçüde sonra erecektir. Kurallara uyalım, virüse geçit vermeyelim.”