Sahte para ile kurbanlık almaya giderken yakalandılar

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşın alışverişlerini huzur içinde yapabilmeleri için yapmış olduğu çalışmalarda bazı şahısların kurban pazarlarında kurban alarak sahte parayı piyasaya sürmeye çalışacakları bilgisine ulaştı. Harekete geçen Jandarma ekipleri Gebze İlçesi Mollafenari Mahallesi bölgesinde takibe aldıkları M.K. ve B.K. isimli şahısları durdurdu. Şahısların yanlarında bulunan poşet içerisinde aynı seri numaralı 256 adet sahte 50 TL ele geçirildi. 12 bin 800 TL sahte para ile yakalanan şahıslar gözaltına alınarak olayla ilgili soruşturmaya başlandı.