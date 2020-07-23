Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşın alışverişlerini huzur içinde yapabilmeleri için yapmış olduğu çalışmalarda bazı şahısların kurban pazarlarında kurban alarak sahte parayı piyasaya sürmeye çalışacakları bilgisine ulaştı. Harekete geçen Jandarma ekipleri Gebze İlçesi Mollafenari Mahallesi bölgesinde takibe aldıkları M.K. ve B.K. isimli şahısları durdurdu. Şahısların yanlarında bulunan poşet içerisinde aynı seri numaralı 256 adet sahte 50 TL ele geçirildi. 12 bin 800 TL sahte para ile yakalanan şahıslar gözaltına alınarak olayla ilgili soruşturmaya başlandı.
Sahte para ile kurbanlık almaya giderken yakalandılar
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaklaşan kurban bayramı nedeniyle aldıkları tedbirler kapsamında durumundan şüphelenerek durdurdukları 2 kişinin yapılan üst aramasında seri numaraları aynı olan sahte 12 bin 850 TL ele geçirilirken 2 kişiy gözaltına alındı.
23 Tem 2020 - 12:45 - Asayiş Yazdır
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.