Özel Körfezim’in şampiyonu: Yapamadıkları zaman uğraşsınlar

Geçen yıl iki Türkiye birincisi çıkaran, başarısını her yıl artıran Özel Körfezim Eğitim Kurumları bu yıl hem tam puan yapan hem de bir boş bırakarak okul başarısına ciddi katkı sağlayan öğrencileri basın ile buluşturdu. Okulda düzenlenen basın toplantısına Özel Körfezim Eğitim Kurumları Genel Müdürü Azmi Cihat Hatipoğlu, Okul kurucularından Naci Akçay, Hasan Yıldız, İlkokul Müdürü Çiğdem Aytekin, Ortaokul Müdür Yardımcısı Aslıhan Günen, Ortaokul Müdürü Eyüp Sultan Keskin, başarılı öğrenciler Nehir Ilgın Kartal ve Sadi Berk Yetkin ile aileleri katıldı.

“PANDEMİYE RAĞMEN ŞAMPİYON ÇIKARDIK”

Özel Körfezim Eğitim Kurumları Genel Müdürü Azmi Cihat Hatipoğlu yaptığı konuşmada, “Burada 11’inci yılım. Burada emeği geçen okul kurucularımıza, çalışma arkadaşlarıma, velililerime ve bu başarıyı taçlandıran değerli öğrencilerime şükranlarımı iletiyorum. Geçen yıl okulumuzdan iki birinci çıkmıştı. Bu yıl bir pandemi dönemine rağmen bir şampiyon çıkardık. Nehir Ilgın kızımız full yapan ve birinci olan öğrencimiz. Sadi Berk Yetkin ise sadece bir boş bıraktı. Bu okul sosyal alanda da çok başarılı. Mesele sadece öğretim değil aynı zamanda eğitim” dedi.

“ÇOK UMUTLUYUZ”

Hatipoğlu’nun ardından konuşan Ortaokul Müdürü Eyüp Sultan Keskin ise “Büyük çabalarla yerine getirdiği nihai ürünleri hep beraber görüyoruz. Hep ‘bu kadar puan aldı başarılı oldu’ deriz. Bunun altyapısında çok ciddi bir çalışma var bu yüzden bu çalışmaya büyük emek veren ailelerine ve bu işin odağında olan öğrencilere çok teşekkür ediyorum. Onlardan beklentimiz çok geleceğimiz adına da onlardan çok umutluyuz” dedi.

“YAPAMADIKLARI ZAMAN UĞRAŞSINLAR”

LGS Şampiyonu Nehir Ilgın Kartal ise tavsiyelerde bulunarak, “Düzenli olarak çalıştım. Soru sayısına çok takılmasınlar önemli olan aldıkları puan. Verime odaklansınlar. Yapamadıkları zaman uğraşsınlar. İnanamıyorum tam puan aldığıma. Ankara Fen Lisesi’ni istiyorum. Yarış ipini hiç bırakmasınlar” dedi.

Nehir Ilgın Kartal

Sadi Berk Yetkin

Özgün Erbulan – Doğanay Yılmaz