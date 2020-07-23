Uğur Okulları Kampüsü gazetemizi ziyaret etti

Uğur Okulları Başiskele Kampüsü’nün Ortaokul Müdür Yardımcısı Ümit Çetin ile Anadolu ve Fen Lisesi Müdür Yardımcısı İbrahim Yılmaz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bugün gazetemizi ziyaret etti. Çetin ve Yılmaz, Başiskele Kampüsü Müdürü Ali Rıza Gündoğdu’nun selamını da getirdiklerini belirterek, gazetemiz Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mesut Akbulut ile bir süre sohbet ederek, okulların 17 Ağustos’ta açılacağını, öğrencilerin okullara girişinden, sınıflara girişine kadar her türlü önlemin alındığını söylediler.