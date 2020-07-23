Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
23 Tem 2020 - 13:09- Gündem G: 23 Tem 2020 - 13:11

Uğur Okulları Kampüsü gazetemizi ziyaret etti

Uğur Okulları Başiskele Kampüsü, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla gazetemizi ziyaret etti
mask

Uğur Okulları Başiskele Kampüsü’nün Ortaokul Müdür Yardımcısı Ümit Çetin ile Anadolu ve Fen Lisesi Müdür Yardımcısı İbrahim Yılmaz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bugün gazetemizi ziyaret etti. Çetin ve Yılmaz, Başiskele Kampüsü Müdürü Ali Rıza Gündoğdu’nun selamını da getirdiklerini belirterek, gazetemiz Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mesut Akbulut ile bir süre sohbet ederek, okulların 17 Ağustos’ta açılacağını, öğrencilerin okullara girişinden, sınıflara girişine kadar her türlü önlemin alındığını söylediler.

 

23 Tem 2020 - 13:09 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Osmangazi Köprüsü’nün seyir zevki bu parkta yaşanacak mask
Osmangazi Köprüsü’nün seyir zevki bu parkta yaşanacak
Kurban pazarına giden alternatif yol onarıldı mask
Kurban pazarına giden alternatif yol onarıldı
Büyükakın: Kocaeli basını kent yönetiminde en değerli paydaşımızdır mask
Büyükakın: Kocaeli basını kent yönetiminde en değerli paydaşımızdır
Başkan Büyükakın, heyelan bölgesinde inceleme yaptı mask
Başkan Büyükakın, heyelan bölgesinde inceleme yaptı
Bu bayramda da seyyar satışlara izin yok mask
Bu bayramda da seyyar satışlara izin yok
Kadınlar: Kadın düşmanı politikalar cinayetin suç ortağı mask
Kadınlar: Kadın düşmanı politikalar cinayetin suç ortağı
Anket Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulansın mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Prometeon işçisi son yolcuğuna uğurlandı mask
Prometeon işçisi son yolcuğuna uğurlandı
Ölü sayısı 5'e yükseldi mask
Ölü sayısı 5'e yükseldi
D-100 trafiğe kapatılıyor! mask
D-100 trafiğe kapatılıyor!
İki gelinine cinsel saldırıda bulunan kayınpedere 54 yıl hapis mask
İki gelinine cinsel saldırıda bulunan kayınpedere 54 yıl hapis
Yürüyen merdivenlerin çalışmama nedeni belli oldu mask
Yürüyen merdivenlerin çalışmama nedeni belli oldu
İzmit Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine bayram müjdesi mask
İzmit Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine bayram müjdesi

GALERİ

Kuzey Marmara Otoyolu’nda sona yaklaşıldı mask
Kuzey Marmara Otoyolu’nda sona yaklaşıldı
Kurban Bayramı alışverişi caddelerde yoğunluk oluşturdu mask
Kurban Bayramı alışverişi caddelerde yoğunluk oluşturdu
Takı takmak isteyenlerin yeni gözdesi yarım gram altın mask
Takı takmak isteyenlerin yeni gözdesi yarım gram altın
Alev alev yanan evden yaşlı çifti itfaiye ekipleri kurtardı mask
Alev alev yanan evden yaşlı çifti itfaiye ekipleri kurtardı
Engin Öztonga: Kocaelisporsuz bir Kocaeli düşünülemez! mask
Engin Öztonga: Kocaelisporsuz bir Kocaeli düşünülemez!
Trafik yoğunlaşınca cebindeki düdüğü çıkarıp trafik polisliğine soyundu mask
Trafik yoğunlaşınca cebindeki düdüğü çıkarıp trafik polisliğine soyundu
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL