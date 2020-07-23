Arabada arı sokması sonucu öldü

Olay, merkez Sarıçam ilçesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, tır şoförü oldukları öğrenilen Halil İbrahim Şık ile Salih Yılmaz, 01 ADL 066 plakalı hafif ticari araçla Ceyhan ilçesine doğru yola çıktı. İki arkadaş Misis Beldesi Kavşağında durdukları sırada yolcu konumundaki Salih Yılmaz, Halil İbrahim Şık’a kendisini arı soktuğunu ve alerjisi olduğunu söyledi. Aracı yol kenarına çeken Şık’ın ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ekibi sevk edildi. Fenalaşarak ambulansa alınan Yılmaz, Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürüldüğü sırada yolda kalbi durdu. Yılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Yılmaz’ın acı haberini alan ailesi hastaneye geldi. Yılmaz’ın eşi Serpil Yılmaz, “Salih’i her arı soktuğunda hastaneye geliyordu. Bugün de arı sokmuş. Arkadaşlarına yardım etmek için Ceyhan’a gidiyordu. Misis civarında arı sokmuş” dedi.
Yılmaz’ın annesi Ayşe Yılmaz ise hastaneye gelerek gözyaşı döktü. Acılı annenin, “Yavrum, babanın yanına mı gidiyorsun? Ben ölseydim kuzum” diyerek gözyaşı dökmesi yürek burktu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.