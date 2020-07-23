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23 Tem 2020 - 13:13- Gündem G: 23 Tem 2020 - 13:18

Bilim Kurulu Üyesi: Tek masaya oturmayın

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Kurban Bayramı öncesi alışveriş merkezlerinde oluşabilecek yoğunluğa karşı uyarılarda bulundu. Prof. Dr. İlhan, kalabalık gruplar halinde gidilmesi durumunda, yemek katlarında tek masa yerine iki, üç masada oturmalarının riski azaltacağına dikkat çekti.
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Uzmanlar, Kurban Bayramı öncesi alışveriş merkezlerindeki yoğunluğa ve bayramda yapılacak akraba ziyaretlerine karşı sık sık uyarılar yapıyor. Konu ile ilgili açıklamalar yapan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan da, alışveriş merkezlerinde özellikle sosyal mesafe ve maske konularında çok özenli olmaları gerektiğinin altını çizdi.

İÇERİDE DE MASKE TAKIN

İlhan yerinde uygulamalarla yapılması gerekenleri şöyle anlattı:
Prof. İlhan, AVM'ye giriş kapılarında vücut ısısını ölçen kameraların ateş ölçerken maskeli/maskesiz girişleri de takip ettiğini, gerektiğinde uyarıda bulunduğunu ve bunun bir avantaj olduğunu; ancak her AVM'nin bu imkana sahip olmadığını bu durumda ziyaretçi ve çalışanların çok dikkatli olması gerektiğini söyledi.

RİSKİ AZALTMAK İÇİN…

AVM içerisinde tüm hijyen çalışmalarının yapılması yanında ziyaretçilerin de kuralları ihlal etmeden ve sosyal mesafeyi göz ardı etmeden ihtiyaçlarını karşılamasının büyük önem taşıdığını ifade eden İlhan “AVM içerisinde dolaşırken önümüzde yürüyenlerle aramızda mesafe bırakmaya dikkat etmeli, buna uymayanları ise uyarmalıyız. Bu sayede riski azaltmış oluruz” dedi.

YÜRÜYEN MERDİVENLERDE 3 BASAMAK ARA

İlhan, yürüyen merdivenlerde 3 basamak ara bırakmanın ve sürekli temizlense de risk oluşturabileceğinden merdiven bantlarına dokunmamak gerektiğini ifade etti.

ASANSÖRLERİ KULLANMAYIN

Pandemi öncesinde AVM içerisindeki asansörlerin yoğunluğuna vurgu yapan, ancak bu süreçte minimum ölçüde kullanılmasının büyük bir avantaj olduğuna değinen İlhan, ‘'Pandemi öncesinde yoğunluk gösteren asansörler şu an çok kullanılmıyor. Bu noktada duyarlılıklarından ötürü ziyaretçileri de kutlamak gerekiyor. Ayrıca 17 kişi kapasitesi olan asansörler şu an 4 kişi binecek şekilde ayarlanmış, bu çok doğru'' dedi.

TEK MASAYA OTURMAYIN

Kalabalık gruplar halinde gelenlerin, yemek katlarında tek masa yerine iki, üç masada oturmalarının riski azaltacağına dikkat çeken İlhan ‘'Son dönem vakalarında aynı aileden hastalananların fazla olduğunu gözlemliyoruz. Vatandaşlarımız ailemden bana bulaşmaz diye düşünüyorlar, bu yanlış bir düşünce. Yemek yerken maskemizi çıkaralım, ancak yemeğimiz bitince muhakkak maskelerimizi takalım'' diye konuştu.

“ÇOCUKLAR DA MASKE TAKMALI”

İlhan, anne babaların maske takarken çocukların maske takmamasının yanlış olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:
‘'Mutlaka çocukların da maske takması gerekiyor. Maskesiz bir şekilde çocukların da riski artıyor. Çocukların enfeksiyon alması, enfeksiyonu eve taşımaları anlamına geliyor. Şu anda Türkiye'deki vakaların yüzde 5'i 18 yaş altında… Yani küçükler de hasta olabilir. 18 yaş altında nasıl etkiler yapıyor bilmiyoruz, belki onlarda kalıcı etkiler de yapabilir''

23 Tem 2020 - 13:13 - Gündem

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