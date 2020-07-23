Mert Fırat'ın kadına şiddet olaylarıyla ilgili videosu paylaşım rekorları kırdı

Oyuncu Mert Fırat'ın kadına şiddet olayları ve Özgecan Aslan cinayetinin davasıyla ilgili çektiği video sosyal medyanın gündemine oturdu.
Fırat'ın oynadığı videoda katillerin "Pişmanım" ifadelerine ve verilen 'iyi hal indirimi' kararlarına vurgu yapıldı.
Görüntülerde "Türkiye'nin en iyi oyuncularından birinin anlattıklarına inandınız mı? Mahkemelerimiz her yıl çok daha kötü oyunculara inanıyor ve kadına karşı şiddet davalarında onlara ceza indirimi uyguluyor." ifadelerine yer verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.