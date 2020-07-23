Mert Fırat'ın kadına şiddet olaylarıyla ilgili videosu paylaşım rekorları kırdı

Oyuncu Mert Fırat'ın kadına şiddet olayları ve Özgecan Aslan cinayetinin davasıyla ilgili çektiği video sosyal medyanın gündemine oturdu.

Fırat'ın oynadığı videoda katillerin "Pişmanım" ifadelerine ve verilen 'iyi hal indirimi' kararlarına vurgu yapıldı.

Görüntülerde "Türkiye'nin en iyi oyuncularından birinin anlattıklarına inandınız mı? Mahkemelerimiz her yıl çok daha kötü oyunculara inanıyor ve kadına karşı şiddet davalarında onlara ceza indirimi uyguluyor." ifadelerine yer verildi.