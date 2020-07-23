Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
23 Tem 2020 - 13:44- Gündem G: 23 Tem 2020 - 14:55

Gültepeliler Başkanı: Midenizin bulanmaması imkansız

Gültepe Mahallesi’ne yama dışında herhangi bir asfalt çalışması yapılmamasına Gültepeliler Platformu Başkanı Taner Sinan Çakırer, “Otobüs veya dolmuşla mahalleye gelmeye kalktığınızda midenizin bulanmaması neredeyse imkansız” diyerek tepki gösterdi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Gültepeliler Platformu Başkanı Taner Sinan Çakırer, sosyal medya hesabı üzerinden mahallede herhangi bir asfalt çalışması yapılmadığını belirterek isyan etti. Çakırer paylaşımında şu ifadelere yer verdi; “Tam 17 yıldır yollarının köstebek yuvası gibi olan, araba kullanırken adeta amortisörleri patlattığınız asfaltı delik deşik yolları olan bir mahalle. Otobüs veya dolmuşla mahalleye gelmeye kalktığınızda midenizin bulanmaması neredeyse imkansız. Tam 17 yıl önce Halil Vehbi Yenice zamanında son asfaltlarının döküldüğü yollarımıza artık yama değil düzgün asfalt istiyoruz. Mehmet Ali Paşa, Yenişehir ve Yahya Kaptan Mahalleleri bu kentin en önde gelen ve kalabalık mahallelerinin başında geliyor.

“İSTEĞİMİZ NET”

Lakin İzmit bu üç mahalleden ibaret değil. 72 ton Yenişehir Mahallesi’ne asfalt çalışması yapıp bitiren İzmit Belediyemizden artık mahallemize bakmasını rica ediyoruz. Bu bir eleştiri değil. Haklı bir istek. Asıl sitemimizin bundan önceki yöneticilerin de olduğunun bilinmesini istiyoruz. Artık Gültepe mahallesini kimselerin görmezden gelemeyeceğini, gelmemelerinin gerektiğini bir kez daha gür bir sesle dile getiriyoruz. İsteğimiz net.  Artık yollarımızın asfaltlarını atın.”

23 Tem 2020 - 13:44 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Köy yollarına 56 bin ton asfalt mask
Köy yollarına 56 bin ton asfalt
Mert Fırat'ın kadına şiddet olaylarıyla ilgili videosu paylaşım rekorları kırdı mask
Mert Fırat'ın kadına şiddet olaylarıyla ilgili videosu paylaşım rekorları kırdı
Kurban pazarına giden alternatif yol onarıldı mask
Kurban pazarına giden alternatif yol onarıldı
Osmangazi Köprüsü’nün seyir zevki bu parkta yaşanacak mask
Osmangazi Köprüsü’nün seyir zevki bu parkta yaşanacak
Büyükakın: Kocaeli basını kent yönetiminde en değerli paydaşımızdır mask
Büyükakın: Kocaeli basını kent yönetiminde en değerli paydaşımızdır
Başkan Büyükakın, heyelan bölgesinde inceleme yaptı mask
Başkan Büyükakın, heyelan bölgesinde inceleme yaptı
Anket Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulansın mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Prometeon işçisi son yolcuğuna uğurlandı mask
Prometeon işçisi son yolcuğuna uğurlandı
Ölü sayısı 5'e yükseldi mask
Ölü sayısı 5'e yükseldi
D-100 trafiğe kapatılıyor! mask
D-100 trafiğe kapatılıyor!
İki gelinine cinsel saldırıda bulunan kayınpedere 54 yıl hapis mask
İki gelinine cinsel saldırıda bulunan kayınpedere 54 yıl hapis
Yürüyen merdivenlerin çalışmama nedeni belli oldu mask
Yürüyen merdivenlerin çalışmama nedeni belli oldu
İzmit Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine bayram müjdesi mask
İzmit Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine bayram müjdesi

GALERİ

Kuzey Marmara Otoyolu’nda sona yaklaşıldı mask
Kuzey Marmara Otoyolu’nda sona yaklaşıldı
Kurban Bayramı alışverişi caddelerde yoğunluk oluşturdu mask
Kurban Bayramı alışverişi caddelerde yoğunluk oluşturdu
Takı takmak isteyenlerin yeni gözdesi yarım gram altın mask
Takı takmak isteyenlerin yeni gözdesi yarım gram altın
Alev alev yanan evden yaşlı çifti itfaiye ekipleri kurtardı mask
Alev alev yanan evden yaşlı çifti itfaiye ekipleri kurtardı
Engin Öztonga: Kocaelisporsuz bir Kocaeli düşünülemez! mask
Engin Öztonga: Kocaelisporsuz bir Kocaeli düşünülemez!
Trafik yoğunlaşınca cebindeki düdüğü çıkarıp trafik polisliğine soyundu mask
Trafik yoğunlaşınca cebindeki düdüğü çıkarıp trafik polisliğine soyundu
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL