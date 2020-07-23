Gültepeliler Başkanı: Midenizin bulanmaması imkansız

Gültepeliler Platformu Başkanı Taner Sinan Çakırer, sosyal medya hesabı üzerinden mahallede herhangi bir asfalt çalışması yapılmadığını belirterek isyan etti. Çakırer paylaşımında şu ifadelere yer verdi; “Tam 17 yıldır yollarının köstebek yuvası gibi olan, araba kullanırken adeta amortisörleri patlattığınız asfaltı delik deşik yolları olan bir mahalle. Otobüs veya dolmuşla mahalleye gelmeye kalktığınızda midenizin bulanmaması neredeyse imkansız. Tam 17 yıl önce Halil Vehbi Yenice zamanında son asfaltlarının döküldüğü yollarımıza artık yama değil düzgün asfalt istiyoruz. Mehmet Ali Paşa, Yenişehir ve Yahya Kaptan Mahalleleri bu kentin en önde gelen ve kalabalık mahallelerinin başında geliyor.

“İSTEĞİMİZ NET”

Lakin İzmit bu üç mahalleden ibaret değil. 72 ton Yenişehir Mahallesi’ne asfalt çalışması yapıp bitiren İzmit Belediyemizden artık mahallemize bakmasını rica ediyoruz. Bu bir eleştiri değil. Haklı bir istek. Asıl sitemimizin bundan önceki yöneticilerin de olduğunun bilinmesini istiyoruz. Artık Gültepe mahallesini kimselerin görmezden gelemeyeceğini, gelmemelerinin gerektiğini bir kez daha gür bir sesle dile getiriyoruz. İsteğimiz net. Artık yollarımızın asfaltlarını atın.”