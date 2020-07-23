Belza Plaza’nın ‘AVM’ sorunu çözüldü

Eski İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı Sefa Sirmen döneminde İzmit’te yapılan, uzun yıllardır statü sorunu yaşayan BELSA Plaza, OHAL döneminde AVM statüsüne alınırken; statü nedeniyle resmi yazışmalar ve evrak işlerinde sorun yaşanıyordu. BELSA Plaza Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Kardeş, Fadime Coşkun ve Necdet Polat tarafından sorunu çözmek için yapılan girişimler sonuç verdi. AVM statüsünden çıkarılıp iş merkezi statüsüne geçmesi başvurusu çabalar sonucu onaylandı.

“İŞ MERKEZİ STATÜSÜNE ALINDI”

Vali Yardımcısı Dursun Balaban imzalı genelgede, “Belsa Plaza İş Merkezi AVM olarak değerlendirilmiş ve kapalı otoparka PTS kurdurularak emniyet birimlerine entegrasyonu sağlanmıştır. Ülkemiz genelinde AVM olarak tanımlanan ve faaliyet gösteren yerlerin sayıları EGM Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı kayıtları ile Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği kayıtlarında farklılık arz ettiği ve illerdeki Ticaret İl Müdürlüklerinden alınacak veriler neticesinde güncelleme yapılacağı belirtildiğinden ilgili yazı ile Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü’ne ilgili yazı içeriğine uygun olarak AVM statüsündeki yerlerin ismi, ticaret unvanı, adres ve iletişim bilgileri istenmiş olup, Belsa Plaza AVM statüsünden çıkarılıp iş merkezi statüsünde değerlendirilmeye alınmıştır” ifadelerine yer verildi.