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23 Tem 2020 - 14:15- Asayiş G: 23 Tem 2020 - 15:34

Feci kazada hayatını kaybeden aile toprağa verildi

Kandıra'da kamyonla çarpışan otomobilde aynı aileden hayatını kaybeden 5 kişi, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Kazaya neden olan kamyon sürücüsünün ise kazanın nasıl olduğunu anlamadığını söylediği öğrenildi.
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Kaza, dün akşam saatlerinde Kocaeli’nin Kandıra ilçesi D-650 Karayolu Kocabayramlar Mahallesi sapağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serkan Barhan idaresindeki Fiat marka 34 BSM 420 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen belediyeye ait Samet K. yönetimindeki 34 VZ 6212 plakalı Mercedes marka kamyon çarpıştı. Kazada otomobil içerisinde bulunan 7 kişiden 5’i hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybeden sürücü Serkan Barhan (37), eşi Duygu Barhan (33), çocukları Göktuğ Barhan (6), Serkan Barhan’ın kız kardeşi Tuğba Kılıç (33) ile 2 yaşındaki kızı Berra Kılıç, Körfez Asri Mezarlığında kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

Hayatını kaybeden 5 kişi için Körfez Asri Mezarlığı’nda öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyetin de katıldığı cenaze namazı öncesinde hayatını kaybeden ailenin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Kazada hayatını kaybeden Duygu Barhan'ın abisi Fatih Deniz, tabutların başında fenalık geçirdi. Deniz, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Aile üyeleri için teker teker helallik istenmesinin ardından cenaze namazı kılındı. Namazın ardından hayatını kaybeden aile üyeleri dualar ve gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanarak, İlimtepe Merzarlığı’nda yan yana toprağa verildi.
1. sınıfa başlayamadan hayatını kaybetti

1. SINIFA BAŞLAYACAKTI

Kazada yaralanan Serkan Barhan’ın babası Raşit Barhan’ın Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi yoğun bakım bakım ünitesinde tedavisi sürerken, eşi Necla Barhan ise tedavisinin ardından taburcu oldu. Kazada vefat eden torunları 6 yaşındaki Göktuğ Barhan’ın anaokul eğitimini tamamladığı, bu yıl İlköğretim 1. sınıfa başlayacağı öğrenildi.

SÜRÜCÜ KAZANIN NASIL OLDUĞUNU ANLAMAMIŞ

Kaza sonrası gözaltına alınan kamyon sürücüsü Samet K. ise jandarmadaki ifadesinde kazanın nasıl olduğunu anlamadığını söylediği öğrenildi. Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri süren sürücünün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

23 Tem 2020 - 14:15 - Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

vatandaş - çok zor.allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun. buraya ölüm yolu diyorlar ama tamamen insanların hatası geçen gün bende gittim 70km geçmedim ama insanlarda bir acelecilik sabırsızlık var. bugün bu kardeşlerimizin basına gelen yarın bize olayacak değil

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Temmuz 15:19
01

Kocaeli̇li̇ Vatandaş - KAMYON ŞÖFÖRÜNÜN savunmasına bak nasıl oldugunu anlamamıs bir aileyi yok ettin katil ,bu kişilerin kasten adam öldürmekten yargılanmaları gerekmektedir.bu kamyon şöforlerinin %90 ı kendi yoluymus gibi her tarafa girer sırf demir yıgını oldugu için etrefına bakmaz yola dalar,ayrıca özellikle kamuda şöforse zaten hiç takmaz kuralları atın içeri bu adi katili

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Temmuz 14:59

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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