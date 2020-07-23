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23 Tem 2020 - 14:31- Ekonomi G: 23 Tem 2020 - 14:46

Assan Hanil’e Ford Q1 Sertifikası

Kibar Grubu çatısı altında faaliyet gösteren otomotiv tedarik sektörünün önde gelen üreticilerinden Assan Hanil, küresel otomotiv sektörünün en prestijli kalite sertifikaları arasında gösterilen Ford Q1’in sahibi oldu.
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Kibar Holding grup şirketlerinden Assan Hanil’in Bursa’daki üretim tesisi Ford Q1 sertifikası aldı. Sertifika, Assan Hanil Bursa tesislerinde 23 Temmuz Perşembe günü düzenlenen törenle teslim edildi. Ford tarafından başarılı tedarikçilere verilen ve global kalite sistemini ifade eden Q1 sertifikası ile Assan Hanil, FORD MOTOR COMPANY’nin tüm dünyadaki üretim tesisleri için potansiyel tedarikçi konumuna bir kez daha ulaşmış oldu. Assan Hanil daha önce Kocaeli tesisiyle de Q1 sertifikası almaya hak kazanmıştı.

"ÖZVERİLİ ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMA VE FORD  YETKİLİLERİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Assan Hanil, uzun yıllardır Ford’un tedarikçisi konumunda. Son olarak Assan Hanil, Ford Otosan tarafından Türkiye’de geliştirilerek 2018 yılının Eylül ayında piyasaya sürülen Ford Trucks F-Max kamyonunda stratejik tedarikçi olarak yer alan sürücü ve yolcu koltuğu ile başarısını bir kez daha kanıtladı. Ford Trucks F-Max 2019 yılında tüm rakiplerini geride bırakarak Uluslararası Yılın Kamyonu ödülünü almıştı.

Sertifika FORD Satınalma Genel Müdür Yardımcısı Murat Senir tarafından Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner’e takdim edildi. Törende bir konuşma yapan Güner, “Assan Hanil olarak kurulduğumuz günden bu yana dünya standartlarında kalitede sürdürülebilir üretim anlayışı ve inovasyona odaklandık. Ford tarafından tedarikçilerine verilen en önemli sertifika olan Q1’i bundan tam 13 yıl önce Kocaeli’deki üretim tesisimiz ile almıştık. Şimdi Bursa tesisimizle de bu prestijli sertifikanın sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Assan Hanil’deki özverili çalışma arkadaşlarıma ve FORD yetkililerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

23 Tem 2020 - 14:31 - Ekonomi

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