Yıldız, istifaları doğruladı

İYİ Parti İl Kongresi’nin ardından birçok ilçe teşkilatında istifalar yaşanmış; yaklaşık 1 ay geçmesine rağmen il başkanlığından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştı. İl Başkanı Şanbaz Yıldız suskunluğunu bozarak bugün yazılı açıklama yaptı.

“TEK VÜCUT HALİNDE HAREKET EDİLMELİ”

Yıldız istifalarla ilgili olarak, “Her partide olduğu gibi, kongre süreçleri sonrası partimizde de kongre sonrası istifaların yaşanması doğaldır. Bu istifalar doğal olarak bizim partimizde de olmaktadır. İstifa tek taraflı bir irade beyanıdır ve kişinin kendi tercihidir. Ancak bu tarz istifalar genelde, kişisel hırslarını ve taleplerini, parti aidiyetinin önünde tutan kişilerin gerçekleştirdiği bir davranış şeklidir. Elbette parti içi demokratik mücadele olacaktır ve parti içi muhalefet de her zaman olacaktır. Ancak bu muhalefet ve mücadeleler kongrelerin bitmesi ile birlikte sonlandırılmalı ve tek vücut halinde hareket edilmelidir. İl kongresini müteakip yaşanan istifalara baktığımızda açıkçası çok da şaşırmadığımızı söyleyebilirim” dedi.

“DOĞRU BULMUYORUZ”

“Doğru bulmamız mümkün değil” diyen Yıldız, “Süreç öncesi bazı üyelerimizin gerek sosyal medya üzerinden gerek ise bazı sohbet ortamlarında bu tarz eylemlerde bulunacakları sinyalini görüyorduk. Ben hiçbir arkadaşımızın partimizden kopmasını arzu etmiyorum. Hele ki partimize teveccühün sürekli arttığı böyle bir süreçte bir üye bile bizim için çok değerlidir. Dolayısıyla küsüp, kızıp istifa eden arkadaşlarımızın bu davranışını doğru bulmamız mümkün değildir. Geçtiğimiz hafta sadece Körfez ilçemizde birkaç gün içerisinde seksen kişi partimize üye olmuştur” ifadelerinde bulundu.

“TÜM İLÇELERİMİZLE İSTİŞARE YAPACAĞIZ”

Üye sayılarının 10 bini geçtiğini belirten Yıldız, “İl başkanı olarak göreve geldiğimiz 10 Eylül 2018 tarihindeki 2 bin 257 üye sayımız vatandaşlarımızın büyük teveccühüyle hızla artmaktadır. İstifalara rağmen pandemi sürecindeki 8 bin 200 olan üye sayımız bugün üye sistemimizde onay bekleyenlerle birlikte 10 bini geçmiş bulunmaktadır. Kısa bir zaman dilimi içerisinde hedeflediğimiz üye sayısına ulaşacağımıza inanıyorum. İlerleyen süreçte tüm ilçelerimizde istişareler yapacağız. Artık parti içi mücadele bir kenara bırakılmalı ve her partilimiz ileride yapılacak olan seçimlere odaklanmalıdır. İYİ Parti, kuruluş aşamasından bu yana her türlü engellere, zorluklara rağmen hızla büyümektedir. İnanılmaz bir yükselişin içerisindeyiz” dedi.