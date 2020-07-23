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23 Tem 2020 - 14:37- Gündem G: 23 Tem 2020 - 14:40

Köy yollarına 56 bin ton asfalt

Karayolları Genel Müdürlüğü, ‘Eski İstanbul Yolu’ olarak bilinen ve ilçemiz köy yollarını da içerisine alan bölgedeki 16 kilometrelik yolda asfalt çalışması yürütüyor. Toplam 56 bin ton asfalt serilecek.
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Körfez Belediyesi ilçe genelindeki asfalt seferberliğini sürdürürken, Karayolları Genel Müdürlüğü de ‘Eski İstanbul Yolu’ olarak bilinen ve ilçemiz köy yollarını da içerisine alan 16 kilometrelik alanda yol yenileme çalışması başlattı. Toplam 16 kilometrelik yolun yenileneceği çalışmada, yaklaşık 56 bin ton asfalt yolla buluşturulacak.

16 KİLOMETRELİK YOL

Karayolları Genel Müdürlüğü, ‘Eski İstanbul Yolu’ olarak bilinen ve ilçemiz köy yollarını da içerisine alan bölgedeki 16 kilometrelik yolda asfalt çalışması yürütüyor. Toplam 56 bin ton asfalt serilecek. Çalışmalara başlayan ekipler, 4 kilometrelik kısmı tamamladı. 12 kilometrelik kısmında tamamlanması ile bölgedeki yollar tamamen yenilenmiş olacak.

23 Tem 2020 - 14:37 - Gündem

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