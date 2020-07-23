Sivaslılar’dan Kandıra MYO Müdürü Karasakal’a ziyaret

Kocaeli Sivaslılar Derneği Başkanı Emine Kaçav, yönetim kurulu üyeleri Kaya Moroğlu, Mustafa Yıldız, Halife Karabulut, Sami Ayyıldız, Tuğman Kayalı ve Kadın Kolları Başkanı Zekiye Yıldız ile birlikte önceki dönem başkanlarından Nevzat Kaleli’nin Kandıra Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü’ne atananÖğretim Üyesi kızı Dr. Nilay Karasakal’a ziyarette bulundular. Ziyarette Sivaslılar Derneği Başkanı Emine Kaçav, Yüksek Okul Müdürü Karasakal’a hayırlı olsun dileklerini ileterek görevinde başarılar diledi. Karasakal da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek dernek yönetimine teşekkür etti.