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23 Tem 2020 - 14:38- Yaşam G: 23 Tem 2020 - 14:40

Sivaslılar’dan Kandıra MYO Müdürü Karasakal’a ziyaret

Kocaeli Sivaslılar Derneği Başkanı Emine Kaçav ve yönetimi, Kandıra Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Ümit Alnıaçık’ın yerine göreve getirilen Öğretim Üyesi Dr. Nilay Karasakal’ı makamında ziyaret ettiler
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Kocaeli Sivaslılar Derneği Başkanı Emine Kaçav, yönetim kurulu üyeleri Kaya Moroğlu, Mustafa Yıldız, Halife Karabulut, Sami Ayyıldız, Tuğman Kayalı ve Kadın Kolları Başkanı Zekiye Yıldız ile birlikte önceki dönem başkanlarından Nevzat Kaleli’nin Kandıra Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü’ne atananÖğretim Üyesi kızı Dr. Nilay Karasakal’a ziyarette bulundular. Ziyarette Sivaslılar Derneği Başkanı Emine Kaçav, Yüksek Okul Müdürü Karasakal’a hayırlı olsun dileklerini ileterek görevinde başarılar diledi. Karasakal da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek dernek yönetimine teşekkür etti.

23 Tem 2020 - 14:38 - Yaşam

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